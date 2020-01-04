المهندسين تعلن موعد إجراء انتخابات التجديد النصفى.. وهذا آخر موعد للتقديم

أعلنت نقابة المهندسين عن موعد انعقاد انتخابات التجديد النصفى لمجالس الشعب والنقابات الفرعية للمهندسين يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2020، وذلك بناء على قرارات مجلس النقابة.



وأضافت النقابة أنه سيتم دعوة المهندسين أعضاء النقابة إلى التقدم للمشاركة فى الترشيحات، على أن يتم فتح باب الترشيحات يوم 8 يناير 2020 ، وغلقه يوم الخميس 23 يناير 2020.



وأشارت إلى أنه سيتم تقديم طلبات الراغبين بالترشح في مقر النقابة العامة، وجميع مقرات النقابات الفرعية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساءا، موضحًة أن النقابات تعمل أيام الأسبوع، عدا أيام الجمعة، والعطلات الرسمية فقط.



وأوضحت النقابة أنه سيتم إجراء الانتخابات بناء على قرار مجلس نقابة المهندسين بعقد انتخابات التجديد النصفى لمجالس شعب النقابة الهندسية السبعة: "مدنى، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، كيمياء ونووية، غزل ونسيج، وتعدين وبترول وفلزات".



كما أكدت النقابة أنه من أهم شروط الترشح وفق قرار اللجنة الرئيسية أن يتم ترشح المهندس بنفسه، ويجوز التقدم للترشح باستخدام توكيل خاص موثق يحدد به المركز الذى يرغب المترشح فيه.