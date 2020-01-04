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الخارجية: برنامج تمويل المشروعات متاح للمرأة حتى سن الـ60.. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 12:16 م
وزير الخارجية
وزير الخارجية
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نورهان رافت
قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن برنامج التنمية المحلية "مشروعك"، هو أحد مجهودات وزارة المالية وصندوق المالية المحلية لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية.

وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه منذ بداية البرنامج وحتى الآن تجاوز حجم الإنفاق 11 مليار جنيه مصري لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. 

وأشار خالد قاسم المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى ان البرنامج يؤكد كل عام أنه مصدر جيد جدا لتمويل المشروعات، موضحا أن البنك يتعامل مع ستة بنوك وطنية على مستوى الجمهورية .

وأكد خالد قاسم، أن دراسة الجدوى المبدئية أكدت على نجاح المشروع على مستوى الجمهورية، لافتا إلى ان شروط المتقدم إذا كانت صحيحة، يأخذ المواطن رخصة بحق مزاولة المهنة لحين استكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

ولفت خالد قاسم، إلى أن صندوق التنمية المحلية يعطي حقا للمرأة بالتقدم لتنفيذ مشروعها حتى سن الـ60 عاما والرجل حتى سن الـ55 عاما، مما يوسع من استفادة الصندوق وكثرة المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.
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