نيابة المنصورة تقرر حبس المتهمين في واقعة التحرش بـ فتاتين 4 أيام

أمر المستشار إيهاب عطوة رئيس نيابة أول المنصورة، تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، اليوم السبت حبس المتهمين بالتحرش بفتاتين ٤ ايام على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت ارتكابهم الواقعة ليلة رأس السنة.



وأكدت تحريات المباحث التى أرفق بها مقاطع فيديو مصورة ومحتوى كاميرات المراقبة، تورط المتهمين في التحرش واستعلمت النيابة العامة إلى أصحاب المحلات التجارية المتواجدين بالمنطقة وشهود العيان.



كما عاينت النيابة فيديوهات كاميرات المراقبة المنتشرة بالمحلات التجارية محل حدوث الواقعة، واستمعت لصاحب محل الموبايلات وأصحاب المحال وحراس العمارات.



وكان اللواء فاضل عمار، مديررأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر ورصد قسم المساعدات الفنية للمقاطع التى تظهر واقعة تحرش جماعي بفتاتين بشارع الجمهورية بالقرب من بوابة جامعة المنصورة ليلة رأس السنة الميلادية.



وكانت الأجهزة الأمنية قد توصلت إلى هوية الفتاتين بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو تظهرهما خلال سيرهما بشارع الجمهورية وتعرضهن للتحرش على يد العشرات من الشباب وهم "ز.ع"، 20 عاما طالبة بمعهد هندسة السلاب ومقيمة بمدينة الكردي، بالدقهلية وصديقتها "م. م"، 20 عاما طالبة بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، وحررا محضر بالواقعة بقسم شرطة أول المنصورة.



وألقي القبض على 7 متهمين في الواقعة عقب تحديد هويتهم من الكاميرات بينهم 4 طلاب "18 عاما" وطالبان "20 عاما وماسح أحذية "20 عاما"، وعرضوا على النيابة العامة التى استمعت لاقوال الفتاتين وأمرت بحبس المتهمين لحين ورود تحريات المباحث.