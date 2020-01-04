مهاجم الأهلى الهارب يظهر لأول مرة أساسيًا مع النجم الساحلى

أعلن خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى لفريق النجم الساحلى، التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها فريقه مباراة الكلاسيكو أمام الأفريقى، المقرر إقامتها فى الثالثة عصر اليوم بملعب "بو على لحوار"، فى قمة مباريات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى التونسى .



وذكرت الصفحة الرسمية لنادى النجم الساحلى على "فيس بوك"، أن سليمان كوليبالى سيقود هجوم الفريق فى مباراة اليوم، وهو الظهور الرسمى الأول له مع الفريق التونسي.



وأعلن نادى النجم الساحلى التونسى أمس الجمعة أن الإيفوارى سليمانى كوليبالى أصبح مؤهلًا للمشاركة مع الفريق وهو ما يعنى انتهاء الأزمة مع النادى الأهلي التى تعرض على إثرها اللاعب للإيقاف.



وقال النادى التونسى عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، "رسمى لاعبنا سليمان كوليبالى مؤهلا لخوض المباريات مع النجم الرياضي الساحلي."



وكان كوليبالي قدر رحل عن الأهلي فى مايو 2017 دون علم النادى، ليقرر الأهلي تصعيد الأزمة للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والحصول على حكم بتغريم كوليبالي لكن اللاعب لم يلتزم بتسديد الغرامة طوال الفترة الماضية قبل أن يتدخل نادى النجم الساحلي التونسي لإنهاء الأزمة بعدما تعاقد مع اللاعب الإيفوارى قبل عدة أشهر فى صفقة انتقال حر.



ويحق للأهلي الحصول على مليون و436 ألف دولار بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد هروب اللاعب الإيفوارى وعدم التزامه بعقده، ولم يسدد النجم القسط المستحق من الجدولة المتفق عليها لتسديد الغرامة المالية المفروضة على الإيفوارى كوليبالى على الرغم من توقيع عقد ثلاثي بين الأهلي والنجم الساحلي وكوليبالي يقضي بتحمّل جوهرة الساحل الغرامة المُستحقة على اللاعب.



ويحتل النجم الساحلى المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى التونسى برصيد 17 نقطة من 10 مباريات، بينما يحتل الأفريقى المركز الخامس برصيد 22 نقطة من 11 مباراة.

