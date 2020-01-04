هاني الناظر يكشف عن 5 أمور لمواجهة الجو البارد

يعد الشتاء أحد الفصول التي تحمل الكثير من الأمراض ويحتاج إلى تقوية المناعة جيدا.



وقدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا عدة نصائح لمواجه الشتاء والمحافظة علي الصحة العامة وسلامة الجلد والشعر بصفة خاصة وبعيدا عن الادوية والأمصال وذلك من خلال عدة طرق طبيعية وهي :



اولا تناول ملعقة عسل نحل علي الإفطار ( ماعدا مرضى السكر ) .



ثانيا كوب زنجبيل دافئ أثناء النهار



ثالثا معلقة زيت زيتون قبل تناول الغذاء ثم كوب قرفة دافئ بعده



رابعا تناول ثمرتين برتقال عصرا.



خامسا تناول ملعقة بذور كتان مخلوطة بكوب زبادي مع العشاء.