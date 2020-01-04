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رياضة

بفرمان من طارق يحيى طلائع الجيش يضم صفقتين من العيار الثقيل

السبت 04/يناير/2020 - 06:17 م
طارق يحيى
طارق يحيى
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عمرو ابوبكر
نجح مسئولو فريق الكرة الأول بنادى طلائع الجيش، فى التعاقد مع محمد جمال بيبو مهاجم وادى دجلة وسموحة السابق، وأحمد سالم صافى ظهير أيمن وادي دجلة السابق، لمدة 3 سنوات فى صفقة انتقال حر، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وأعرب طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش عن سعادته بانضمام بيبو وسالم صافى لصفوف الطلائع، مؤكدًا إنه سيبذل قصارى جهده من أجل إعادتهم لمستواهم المعهود للعمل على خدمة الفريق فى المرحلة المقلبة.

ومنح طارق يحيى لاعبيه راحة من المران بعد الفوز على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمس، الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته فى الثانية عشر ظهر غد على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعدادًا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام .

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ 12 برصيد 11 نقطة ويقدم مستوى جيد مع المدير الفني طارق يحيى في مشاركاته الأخيرة.

حيث حقق الفوز على الزمالك وتعادل مع أسوان وفاز على وادي دجلة وكان قد أخرج دكرنس من بطولة كأس مصر.

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