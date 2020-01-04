مايا دياب تشعل السوشيال ميديا بـ فستان أحمر.. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ظهرت مايا دياب، بإطلالة انيقة مرتدية فستانا باللون الاحمر ، يتسم بستايل قصة الكرانيش من جانب واحد ، نال اعجاب متابعيها.



واعتمدت مايا دياب، بترك شعرها من خلال الكيرلى والمموج، ووضعت بعض اللمسات من المكياج التى تماشت مع لون بشرتها بالالوان الترابية .



يذكر أن آخر أعمال المطربة اللبنانية مايا دياب، كليب يا نور العين، والذى حقق نجاحًا كبيرًا وحصل حوالى 3 ملايين و600 ألف مشاهدة على يوتيوب