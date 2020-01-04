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فن

مايا دياب تشعل السوشيال ميديا بـ فستان أحمر.. شاهد

السبت 04/يناير/2020 - 06:23 م
مايا دياب
مايا دياب
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محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهرت مايا دياب، بإطلالة انيقة مرتدية فستانا باللون الاحمر ، يتسم بستايل قصة الكرانيش من جانب واحد ، نال اعجاب متابعيها.

واعتمدت مايا دياب، بترك شعرها من خلال الكيرلى والمموج، ووضعت بعض اللمسات من المكياج التى تماشت مع لون بشرتها بالالوان الترابية .

يذكر أن آخر أعمال المطربة اللبنانية مايا دياب، كليب يا نور العين، والذى حقق نجاحًا كبيرًا وحصل  حوالى 3 ملايين و600 ألف مشاهدة على يوتيوب
مايا دياب تشعل السوشيال ميديا بـ فستان أحمر.. شاهد
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