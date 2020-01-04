هل الدعاء مستجاب عند نزول المطر .. كلمات حرص عليها الرسول

هل الدعاء مستجاب عند نزول المطر .. نزول المطر وقت مبارك ويستجيب الله فيه للدعاء، وحرص الرسول -صلى الله عليه وسلم- على الدعاء عند نزول المطر، وجاء عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا» رواه البخاري (1032).





وفي لفظ لأبي داود (5099) أنه كان يقول: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا» والصيب: ما سال من المطر وجرى، وأصله من: صاب، يصوب؛ إذا نزل، قال الله تعالى: «أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ» ( البقرة: 19).