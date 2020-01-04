لأول مرة.. مطار مسقط الدولي يستقبل رحلة لطيران تابان الإيراني

استقبل مطار مسقط الدولي اليوم أول رحلة لشركة طيران تابان الإيراني، الذي ينضم إلى قائمة خطوط الطيران العالمية التي تشغل رحلاتها إلى مطار مسقط الدولي.





وتنظم طيران تابان رحلتين أسبوعيا كل يوم سبت، بين مسقط وأصفهان، الأولى تصل في الساعة 10:15 صباحا، بينما تصل الرحلة الثانية الساعة 3:15 مساء حيث تم استقبال الرحلة الأولى بمرشات الماء كتحية عند هبوط الطائرة وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.





ومع تدشين رحلات طيران تابان الإيرانية إلى مطار مسقط الدولي، يرتفع عدد الشركات المشغلة رحلاتها إلى مطار مسقط إلى 34 شركة طيران.





جدير بالذكر أن مطارات السلطنة استقبلت خلال 11 شهرًا من العام الماضي 2019، حوالي 16.22 مليون مسافر، على متن 110.56 ألف رحلة جوية، عبر مطارات مسقط الدولي وصلالة وصحار والدقم.





كما حققت مطارات السلطنة نموًا في أعداد المسافرين بنسبة 3.75 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بنحو 15.63 مليون مسافر في 11 شهرًا من عام 2018.





يشار إلى أن مطار مسقط الدولي يواصل تقدمه الكبير بين المطارات العالمية من حيث جودة الخدمات للعملاء، وقفز إلى المرتبة 14 دوليا من بين 371 مطارا عالميا مشاركا حسب ما أعلن عنه مؤخرا في مؤتمر القمة العالمية لتجربة العملاء الذي عقد في بالي بإندونيسيا، بعد أن كان في المركز الـ 74 على فئته ليحوز على تصنيف المطار الأكثر تحسنًا على مستوى الشرق الأوسط.





ويأتي ذلك نتيجة الجهود الدؤوبة التي يقوم بها المعنيون في "مطارات عُمان" منذ عام 2015 عند وضع اللبنة الأولى لاستراتيجية مطارات عمان 2020 للتعريف بمطار مسقط الدولي وباقي مطارات عمان كأفضل 20 مطارًا على مستوى العالم.





وتمكنت "مطارات عُمان" من تحقيق فوز بثلاث جوائز مرموقة من جوائز السفر العالمية لعام 2019، التي أقيمت في مسقط مؤخرا، وهي جائزة أفضل مشغل مطارات رائد عالميا في 2019، بينما فاز مطار صلالة بجائزة أفضل مطار إقليمي رائد عالميا لعام 2019.



