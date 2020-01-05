جمال الغندور: سيد عبدالحفيظ عايزني شاهد مشفش.. وبتعامل مع مرتضى منصور بضبط النفس.. ومعنديش «بلاك لست» للحكام

أثار التحكيم المصري لغطا وجدلا فى الآونة الأخيرة بعد تكرار الأخطاء التحكيمية خلال منافسات بطولة الدورى الممتاز ما أدى إلى تزايد الشكاوى من تراجع المستوى داخل المستطيل الأخضر.



بدورهم قاموا مسئولو الأندية بإرسال العديد من البيانات التى نددت بتراجع مستوى التحكيم فى المباريات المحلية والبعض منهم طالب باستقدام حكام أجانب رافضين فى الوقت ذاته التعامل مع اللجنة الحالية للحكام.



صدى البلد حاور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام عن كافة الملفات الساخنة حول الشأن التحكيمي..



علق جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة على انتقادات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الخاصة له بسبب عدم إبداء رأيه في أحد القرارات التحكيمية الخاصة بإحدى مباريات القلعة الحمراء فى دوري أبطال أفريقيا.



وقال جمال الغندور فى حواره لـ "صدى البلد": سيد عبدالحفيظ عايزني شاهد مشفش حاجة، أنا مشفتش مباراة الأهلي والنجم الساحلي فى دورى أبطال إفريقيا حتى أعلق على واقعة حدثت في اللقاء، وعندما تم سؤالي عن أحد القرارات التحكيمية كانت إجابتي أنني لم أشاهد المباراة حتى أعلق بشكل فني وتحليلي، مضيفا أنه لم يشك من عقوبة التوبيخ التى أصدرتها لجنة الانضباط التابعة إلى الجبلاية ضد سيد عبدالحفيظ مؤخرا، مشيرا إلى أنه لا يقوم بالتدخل فى أي اختصاصات الأجهزة التابعة إلى الجبلاية.



تابع جمال الغندور: قمت بتكسير أسنان أحد لاعبى الفريق فى عام 1986 بدورى الدرجة الثالثة إبان كنت حكما داخل الملاعب عندما قام ببلع لسانه خلال المباراة، ولجأت إلى تكسير أسنان لاعب المظاليم لإنقاذه بعد بلع لسانه ونجحت فى ذلك، ولم نكن على دراية حينذاك بالطريقة الحديثة لفتح فم اللاعب فى حالة تعرضه إلى بلع لسانه، مشيرا إلى أن أحد الحكام التابعين لمنطقة بورسعيد قام بإنقاذ أحد اللاعبين بعدما بلع لسانه وهذه نقطة إيجابية، موضحا أنه لا بد من إضافة طبيب خلال المعسكرات التدريبية لإلقاء محاضرات توعية فى الإسعافات الأولية ولجنة الحكام تشترط على الأندية وجود سيارة إسعاف رغم ارتفاع تكاليف إيجارها، موضحا أنه يجب على لجنة المسابقات إلزام أندية المسابقات بمختلف درجاتها بضرورة وجود سيارة الإسعاف، لافتا إلى أنه يفضل قيام أى واجبات طبية من خلال المختصين وليس من قبل قضاة الملاعب.



أكد جمال الغندور أن عقوبة الطرد من الملعب ستكون مصير نجوم كبار الفرق من الأهلي والزمالك في حال التشويح باليد والزعيق في وجه قضاة الملاعب وقال: خلال التحليل لأداء الحكام أقوم بإحضار مواقف ضعف واهتزاز شخصية الحكام خلال المباريات ومحاسبته عليها، لافتا إلى أن شخصية الحكم تعتبر الأساس لدى لجنة الحكام وأن خطأه يكون حق نفسه أولا، مشيرا إلى أنه يسعى إلى زرع قوة الشخصية والاتزان وعدم اللجوء إلى العنف، منوها إلى أنه يؤكد خلال ندوات تحليل الحكام ضرورة تطبيق القانون وطرد أى لاعب من النجوم حتى لو كان من قبل نادى الأهلي أو الزمالك فى حال اللجوء إلى التشويح باليد أو الزعيق اعتراضا على أي قرارات تحكيمية داخل الملعب.



أضاف: أنا ملتزم بسياسة ضبط النفس والتوتر فى علاقتى مع مرتضى منصور من جانب واحد فقط، وليس لى أى أمور شخصية مع أى طرف فى المنظومة الرياضية ولا أعلم شيئا عن القضايا التي يزعم أنه قام برفعها أمام المحاكم ولم يتم إخطاري بأي دعاوى قضائية، مشيرا إلى أنه لم يتعامل مع مرتضى منصور بشكل مباشر وإنما من خلال لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، مشددا على أن أي تجاوزات من عناصر المنظومة الرياضية فى حق الحكام وليست من مرتضى منصور فقط تواجه بحزم من قبل لجنة الانضباط فى الجبلاية مباشرة، مشيرا إلى أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قامت بتجنيب لجنة الحكام في المشاحنات مع أى طرف فى المنظومة الرياضية، لافتا أن المعد النفسي للحكام خضع له إبان تواجده فى عالم التحكيم فى معسكرات تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لافتا إلى أن الحكام بحاجة فعلية إلى معد نفسي من أجل المساهمة فى تهيئة قضاة الملاعب داخل المستطيل الأخضر بشكل علمي.



كشف جمال الغندور عن رفضه الاستعانة بالحكام العرب والأجانب فى الدوري الممتاز على غرار ما حدث في الموسم الماضي وقال: إن الموسم الماضي كان سلبيا بالنسبة إلى التحكيم المصري وكان له دور في انخفاض الروح المعنوية والثقة لقضاة الملاعب المحليين، وكان فوق مستوى لجنة الحكام السابق برئاسة عصام عبدالفتاح وقام بتوضيح الأمور لي والوضع كان أكبر منه رغم أنه كان عضو مجلس إدارة، مضيفا أنه جرى اتفاق مع اللجنة الخماسية للجبلاية قبل تولى المهمة على عدم استقدام حكام أجانب إلى جانب الحكام العرب إلا فى إطار اتفاقية بين البلدان الشقيقة، لافتا إلى أن اتفاقية شمال أفريقيا لتبادل الحكام غير موجودة فى الوقت الراهن، لافتا إلى أن الحكام المصريين يتم الاستعانة بهم فى المباريات الحساسة فى الدوري التونسي والمغربي، مشيرا إلى أن اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ألغت جميع الاتفاقيات السابقة وألغت قرارا بمقتضاه يتم سداد أى فريق 25 ألف دولار لأى طاقم أجنبي بعدما تم رفض الاستعانة بهم فى المسابقة المحلية سوى فى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.



واستطرد قائلا: اللجنة ليس لديها قائمة سوداء بالحكام الذين تم الاعتراض عليهم فى السابق من قبل بعض رؤساء الأندية وعلى رأسهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ولم يطلب رئيس نادي في الدوري بمن فيهم مرتضى منصور حتى الآن عدم تعيين حكم معين لإدارة مباراة يكون الزمالك طرفا فيها ومعنديش بلاك لست للحكام، مشددا على أن حكام الدورى الممتاز سوف تدير كافة مباريات الدورى المحلى لجميع الأندية بما فيها الزمالك، منوها إلى أنه يرفض أي قائمة سوداء للحكام لدى البعض من الأندية المحلية، مشيرا إلى أن جهاد جريشة الحكم الدولي الذى تم الاعتراض عليه في السابق سوف يقوم بإدارة مباريات الدورى الممتاز التى يكون نادى الزمالك طرفا فيها وغيرها من أندية المسابقة المحلية، موضحا أنه اتفق مع اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية على توفير الحماية الكاملة للحكام داخل الملاعب عن طريق اتخاذ قرارات ضد المشاغبين عن طريق لجنة الانضباط فى الجبلاية وصدور العقوبات اللازمة حيال ذلك.



أوضح جمال الغندور أن الجولات العشر الماضية شهدت حالات وقع فيها قضاة الملاعب خاصة المساعدين فى أخطاء مثل ضربة الجزاء التى تم احتسابها من قبل الحكم المساعد لصالح الزمالك أمام إنبي في الدوري المحلي، إلى جانب الهدف الثاني الذي أحرزه محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي في مرمى الاتحاد السكندري الذى جاء من تسلل، وأن ضربة الجزاء التي تم احتسابها لصالح نادى المقاصة أمام طنطا وهمية وغير موجودة وأحرز منها الفريق الفيومي هدف التعادل، مضيفا أنه يرى أن أسوأ مشهد تحكيمي فى العالم حدث بالدوري المغربي بعد إيقاف أحد الحكام فى إحدى المباريات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي بعد احتساب 4 ركلات جزاء غير صحيحة وتم شطبه.



أشار جمال الغندور إلى أن الحكم الإضافي سلبياته أكبر من إيجابياته وظهر ذلك في النصف الثاني من الموسم الماضى بالدورى الممتاز وكنت حينها محللا في الفضائيات ولمست ذلك، مضيفا أن السبب الثاني أن الحكام أنفسهم طلبوا بإلغاء الحكم الإضافي قبل بداية الموسم أحضرت 28 حكما من حكام الساحة وطرحت سؤالا فى إطار استطلاع رأي هل ترغب فى بقاء الحكم الإضافي، منوها إلى أن استطلاع الرأي الذى جرى بين صفوف 28 حكما للساحة أسفر عن رفض نسبة 85% لبقاء تجربة الحكم الإضافي في الدوري الممتاز.



قال جمال الغندور : الدوري لسه في الملعب ولم ينته رغم تصدر النادي الأهلي المسابقة المحلية حتى هذه اللحظة، وأن هناك 4 أهداف مختلفة للأندية فى البطولة المحلية الأولى تأتي في التتويج بلقب الدوري المحلي، والثانية الصراع على المربع الذهبي والاشتراك فى البطولات الإفريقية بدورى الأبطال وكأس الكونفيدرالية، والثالثة المشاركة الرابعة التواجد في البطولة العربية مضيفا أنه بالحساب النظرى حسم لقب الدورى الممتاز ميكونش فيه حد هيلحق حد فى التتويج على لقب المسابقة المحلية، مشددا على أن الدورى لسه منتهاش، لافتا إلى أنه قام بالدفع بوجوه جديدة فى المجال التحكيمي منها جلال أحمد وأحمد جمال ومحمد عباس مايو وأحمد العباسي وصبري إبراهيم ومحمود دسوقى ومنهم أشخاص كانت بعيدة عن المشاركة بإدارة اللقاءات المحلية.



لفت جمال الغندور إلى أنه تم إبلاغه حينما تسلم المهمة يوم 1 سبتمبر الماضي من قبل اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة أنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو فى المسابقة المحلية من بداية الدور الثاني، مشددا على أن تطبيق تقنية الفيديو كانت السبب الرئيسي وراء قيامه بإلغاء الحكم الإضافي داخل الملعب منوها إلى أنه فى وجود تقنية الفيديو لا تستدعى الأمور الاستعانة بالحكم الإضافي، منوها إلى أن تقنية الفيديو فى وجودها طريقة الجري للحكام تختلف وطريقة التعامل مع المباريات تختلف وتوزيع الأدوار بين قضاة الملاعب أيضا يختلف.



وعن أفضل وأسوأ مشهد تحكيمي فى عام 2019 قال جمال الغندور: كان من نصيب الحكم الدولي المساعد سمير جمال فى مباراة الأهلي والإسماعيلي عن لقطة الهدف الوحيد في اللقاء وحصل بدوره على نجم الأسبوع، مضيفا أن أسوأ مشهد تحكيمي هو قرار ركلة الجزاء التي حصل عليها نادي مصر المقاصة فى مباراة طنطا التى كانت غير موجودة فى الأساس، مشيرا إلى أن هناك أخطاء أخرى صدرت فى عام 2019 منها ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم محمد الصباحي لصالح نادي الزمالك أمام إنبي بناءً على إشارة الحكم المساعد هاني عبدالفتاح موضحا أنها غير صحيحة.



قال جمال الغندور : مش فاضي لإعادة تشكيل اللجان الفرعية للحكام فى المناطق ولا يوجد وقت ولا أصدر أي قرارات عشوائية ومش عايز أظلم حد من خلال قرارات إعادة التشكيل من جديد، مضيفا أن واقعة اللجنة الفرعية للحكام فى الإسكندرية فرضت علينا اتخاذ قرار حاسم بإعفاء رئيس اللجنة الفرعية للحكام السيد محمود من منصبه بعد نشوب خناقة وضرب وخروج عن النص داخل اللجنة الفرعية، مشددا على أن قرار إعفاء رئيس اللجنة الفرعية لحكام الإسكندرية تربوي لفرض الإلتزام والإنضباط داخل اللجنة، مشيرا إلى أنه لا يحب أن يظلم أحدا مشيرا إلى أنه يتمنى التفرغ من أجل دراسة إعادة تشكيل اللجان الفرعية للحكام فى ربوع المحافظات.



علق جمال الغندور على مصير تحديد اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني موعد إجراء انتخابات مجلس الإدارة وقال لدى سؤاله عن تحديد موعد انتخابات الجبلاية: إبقى قابلني .. كل سنة وأنت طيب وأنا موجود حاليا عملي فى التحكيم كرئيس لجنة الحكام، وبتمنى من الله ييجى اليوم اللى يقولوا لي فيه ياجماعة متشكرين عملتوا اللى عليكم، وبعدها هتحول من رئيس لجنة إلى مواطن عادى لي كافة الحقوق فى دخول إنتخابات الجبلاية من عدمه" مضيفا أنه جرى تكليف من الفيفا للجنة الخماسية المؤقتة يأتي فى ظل قيامهم بواجباتهم على أكمل وجه.



وعن أبناء العاملين فى منظومة التحكيم داخل مصر وتواجد نجله خالد ونجل شقيقه أحمد فى المجال التحكيمى قال: أطالب بتغيير الثقافة وتلك النظرة إلى أبناء العاملين فى المجال التحكيمى وكرة القدم بصفة عامة، مشيرا إلى أنه فى عالم كرة القدم يوجد أبناء توارثت اللعبة ومن الأساطير حازم إمام نجل حمادة إمام وجده يحي الحرية إمام، إضافة إلى هيثم قيراط نجل هشام قيراط رئيس لجنة حكام تونس وعلى بن ناصر ونجله قاسم بن ناصر ومن مصر المساعد محمود أبوالرجال نجل أحمد ابوالرجال الحكم المساعد السابق والمساعد احمد حسام طه نجل اللواء احمد حسام طه الحكم السابق، منوها إلى أنه هناك أيضا مصطفى شوبير نجل أحمد شوبير واليوناني كيروش فاسارس إدارة مباراة اهلى وزمالك خلال رئاستى لجنة الحكام فى الفترة من 2005- 2008 نجل الحكم اليوناني فارسارس والذى أدار فى الماضى ايضا مباراة القمة بين الأهلى والزمالك مطالبا بمحاسبة الحكم على مستواه الفنى، لافتا إلى أن أحمد الغندور دخل القائمة الدولية فى عهد عصام عبدالفتاح إلى جانب نجله خالد أدار مباريات فى دورى القسم الثانى فى عهد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق.



وعن ذكرياته فى أمم إفريقيا قال : "تم إبعادى عن المباراة النهائية فى أمم أفريقيا عام 1998 التى أقيمت فى بوركينا فاسو بعد وصول منتخب مصر إلى النهائى" وكنت أتوقع أن يدير حكم مصرى نهائى بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر صيف العام الجاري لاسيما وأن 3 حكام هم جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين وأمين عمر رغم أنهم يستحقون تلك الفرصة".



تابع: "التحكيم فى شمال إفريقيا فى الآونة الأخيرة ابتعد عن النهائيات بعدما كان له صولات وجولات مثل محمد بنوزة وهشام قيراط وجمال حيمودى والعرجون، موضحا أنه أدار 6 نهائيات فى إفريقيا من بينها مباريات للأندية خلال 10 سنوات" لافتا إلى أن الجيل الحالى من حكام دول الشمال الإفريقي بدأ يعود بعد ظهور التونسي صادق السلمى والجزائرى مصطفى غربال والمغربي رضوان جيد.



وعن خارطة طريق المحكمات قال جمال الغندور: أطلب من المحكمات أن يساعدن اللجنة الرئيسية للحكام من أجل الاستعانة بهن وإثبات وجودهن من أجل الاستعانة بخدماتهن فى مختلف المسابقات المحلية ولدينا طاقم مصرى من المحكمات سوف يشارك فى الجزائر بتصفيات أمم أفريقيا الشهر الجارى سوف يخضعن إلى المتابعة وإذا ما نجحت التجربة سوف يتم إسناد إدارة مباراة في القسم الثاني إليهن كما أنه لدينا 2 مساعدين من المحكمات فى الوقت الراهن اللتين أثبتا وجودهما حكام ساحة هما شاهندة ونورا و4 مساعدات هن منى عطا الله ويارا وهنادى وجمالات، لافتا إلى أنه يتم الاستعانة بهن فى المسابقات الأفريقية والمونديالية بالكرة النسائية.



وعن حكام الصعيد قال إنه تم الدفع بالحكم جلال أحمد من أسيوط، ويعتبر أول حكم يدير مباراة فى الدورى الممتاز منذ عامين، وقت أن شارك الحكم محمد فاروق معتبرا ذلك شيئا إيجابيا، مشيرا إلى أن شكوى حكام الصعيد، من حقهم أن يتحدثوا عن قطاع الصعيد فى 9 محافظات، ومينفعش ميكونش فيه حكم من الصعيد يدير فى الدورى الممتاز"، موضحا أن محمد فاروق عضو اللجنة الرئيسية للحكام له دور إيجابي فى مناطق الصعيد، وهو قريب منهم، ويعتبر عين لجنة الحكام فى الصعيد، لافتا إلى أن اللجنة تحاول البحث فى مناطق مثل سيناء ومطروح، لايجاد طاقم؛ للمشاركة في الدورى الممتاز لافتا إلى أن اللجنة الرئيسية دفعت بالعديد من الوجوه الجديدة، مثل "جلال احمد، واحمد جمال، ومحمد عباس مايو، واحمد العباسي، وصبرى ابراهيم، ومحمود دسوقي".



وعن مشروع الصحي قال جمال الغندور : عقب وفاة الحكم مدحت عبد العزيز تم التفكير فى مشروع التأمين الصحى على الحكام من أجل توفير الرعاية الصحية لهم بديلا عن التأمين على الحياة والإصابات والوفاة وغيرها، منوها إلى أنه فى عام 2005 إبان توليه رئاسة لجنة الحكام تم البدء فى مشروع التأمين على الحكام وقام اتحاد الكرة بسداد القسط الأول وتم إلغاؤه فى وقت لاحق، موضحا أنه فى عام 2016 تم عمل تأمين على الحكام وقام أنور صالح حينها بعمل عروض وجرى الاتفاق مع إحدى الشركات على وثيقة تأمين بدون اسم لافتا إلى أنه تم إلغاؤها بداعي أنها من قبيل الشو الإعلامي، مشددا على أن الحكم الدولي جهاد جريشة فى عام 2022 سيكون تخطى الـ 45 عاما وكان موجودا فى آخر بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر صيف العام الجاري لافتا إلى أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" الخاص بإيقاف جهاد جريشة غير عادل وتم إلغاؤه مشددا على أن كل الدعم إلى جهاد جريشة وأى حكم مصري.



وعن كواليس الانتقادات التي طالته بانشغاله عن الدورى المصري بالتحليل في نظيره السعودي قال : "أنا بشتغل فى النور واللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تم الاتفاق معها منذ البداية على أن عملى فى التحليل بالسعودية لا يتعارض مع رئاستي للجنة الحكام في الدوري المحلي"، مشيرا إلى أنه يتوجه إلى السعودية على مدار يومى الجمعة والسبت من أجل تحليل مباريات الدورى السعودى لكرة القدم وذلك لا يؤثر على متابعته لمنافسات المسابقة المحلية داخل مصر، لافتا إلى أن لجنة الحكام تضم بين صفوفها متابعين للدورى المحلى ومسئولين عن المباريات وتعيين قضاة الملاعب للدورى المحلي، موضحًا أنه قام بالإعتذار 3 مرات لإحدى القنوات السعودية للقيام بتحليل المباريات نظرًا لانشغاله بعمله فى الدورى المحلي موضحا أنه لن يقوم بالتحليل فى الدوري المصري بالقنوات الفضائية، مشيرا إلى أنه تلقى عروض نظير مقابل مالي ورفضت ذلك، مشيرًا إلى أنه لم يغادر مصر لمدة 45 يومًا نظرًا لانشغاله بالأمور التحكيمية فى الدورى المحلي.



وجّه جمال الغندور رسالة إلى حكام الدورى الممتاز وقضاة الملاعب التابعين إلى مناطق الصعيد وقال : أقول لحكام الدوري الممتاز: مزيد من الاهتمام مزيدا من التركيز امكانياتكم أفضل نتمنى تلافي الأخطاء الكبيرة التى تصدر فى مباريات المسابقات المحلية ولازم يكون ليكم دور لا تعتمدوا على الحصول على حصة زى ما متعود الصعيد على الاستثناء مش عايزينك كحكم تدور على الاستثناء مش عايزينك تدور على المساندة عايزينك تبقى أساسي ويكون ليك دور فى قادم الأيام



أكد جمال الغندور أنه قضى 66 يوما خارج منزله من أجل عيون وخدمة المنظومة التحكيمية وتسلم المهمة لتولي رئاسة لجنة الحكام مطلع شهر سبتمبر الماضي وقضي حتى الآن 100 يوم عمل فى خدمة التحكيم وقال: 66 يومًا كنت بايت بره بيتى علشان خدمة المنظومة التحكيمية منها 24 يومًا معسكر خاص بالمحكمات ويومين معسكر الحكام الواعدين مضيفا أنه قضي 20 يومًا خارج منزلي فى 4 معسكرات تابعة إلى الفيفا و4 أيام من أجل تحليل مباريات الدوري الممتاز لجموع قضاة الملاعب إضافة إلى 8 أيام زيارات للمناطق والفروع فضلا عن 6 أيام منها 3 أيام معسكرات لحكام الكرة الشاطئية ومثلها لحكام الكرة الخماسية.



