نشرة الفن | خناقة بين السعوديتين هند القحطاني وبدور البراهيم.. اول تعليق لـ مي حلمي بعد الاجهاض.. وفيديو نادر لـ اليسا في عمر الـ18

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
أول تعليق من مي حلمي بعد تعرضها للإجهاض.. ماذا قالت
طمأنت المذيعة مي حلمي جمهورها على صحتها بعد تعرضها للاجهاض، من خلال تغريدة على حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.
ظهور نادر لبنات تامر حسني مع والدتهما بسمة بوسيل .. صور
نشرت المغربية بسمة بوسيل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاحتماعي انستجرام صور تجمعها بابنتيها من الفنان تامر حسني أثناء تواجدهما في دبي.
بعد تصدرهما جوجل .. القصة الكاملة لـ خناقة السعوديتين هند القحطاني وبدور البراهيم
فتحت الناشطة السعودية هند القحطاني النار على الـ فاشونيستا بدور البراهيم من خلال فيديو نشرته بموقع سناب شات.
صدمة لجمهور كيم كارداشيان بسبب صورة من طفولتها
صدمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور انستجرام بنشرها صورة لها من طفولتها بدت فيها نسخة طبق الاصل من ابنتها الكبرى نورث.
عيد ميلاد نادية لطفي .. كوارع وممبار ومحشي أبرز مراسم الاحتفال .. صور
احتفلت الفنانة نادية لطفي بعيد ميلادها الـ83 حيث لم تنتظر هدايا من أصدقائها بل قامت النجمة الكبيرة بالاحتفال بمجيئهم لها في المستشفى التي تستقر فيها بسبب حالتها الصحية.
شاهد .. فيديو نادر لـ إليسا في عمر الـ 18 عاما
انتشر فيديو للفنانة اللبنانية اليسا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تقديمها اغنية غيرت حياتي للفنانة الكبيرة ميادة الحناوي خلال مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية استديو فن.