آخر تطورات واقعة التعدي على طالب داخل مدرسة ثانوي في الإسماعيلية

قام الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ، بتشكيل لجنة للتحقيق فى واقعة تعدي عددًا من طلاب مدرسة ثانوية علي زميل لهم داخل فناء المدرسة، وهو ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي في فيديو مصور اليوم .



و قامت اللجنه المشكلة برفع تقرير كامل بالواقعة ، وقررت اللجنة إلحاق كلا من مدير المدرسة ومشرف التربية الرياضية ومسئول أمن المدرسة الي ديوان إدارة شمال الاسماعيلية التعليمية التابعة لها المدرسة لحين انتهاء التحقيقات .



وتقرر إحالة جميع الطلاب الست الذين اظهر الفيديو قيامهم بالتعدى علي زميلهم ، إلي لجنة الانصباط المدرسي لتطبيق لائحة الانضباط عليهم .



وأضاف مدير تعليم الاسماعيلية انه بالتحقيق في الواقعه ، تبين أن الطلاب كانوا يحتفلون بعيد ميلاد الطالب وهي ما أكدته اقوال الأطراف أمام لجنة التحقيق .



وأشار إلي أن قرار اللجنة يأتى في سياق إعادة الهيبة للمبنى المدرسي والحفاظ علي الأخلاقيات ، وإعادة الانضباط بعيدا عن كون الواقعه اعتداء او دعابة بينهم



وقال الدكتور خالد خلف مدير تعليم الاسماعيلية : نحن نتعامل مع كل ما ينشر في وسائل الإعلام بكل اهتمام ، بإعتبار أن الإعلام صاحب رسالة مهمة ، وأنه يلقي الضوء علي بعض السلبيات ان وجدت ، ونحن بدورنا نجري تحقيقا حول أي واقعة يتم نشرها.