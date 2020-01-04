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تعليم

آخر تطورات واقعة التعدي على طالب داخل مدرسة ثانوي في الإسماعيلية

السبت 04/يناير/2020 - 09:55 م
صدى البلد
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انجي هيبة
قام الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ، بتشكيل لجنة للتحقيق فى واقعة تعدي عددًا من طلاب مدرسة ثانوية علي زميل لهم داخل فناء المدرسة، وهو ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي في فيديو مصور اليوم .

و قامت اللجنه المشكلة برفع تقرير كامل بالواقعة ، وقررت اللجنة إلحاق كلا من مدير المدرسة ومشرف التربية الرياضية ومسئول أمن المدرسة الي ديوان إدارة شمال الاسماعيلية التعليمية التابعة لها المدرسة لحين انتهاء التحقيقات .

وتقرر إحالة جميع الطلاب الست الذين اظهر الفيديو قيامهم بالتعدى علي زميلهم ، إلي لجنة الانصباط المدرسي لتطبيق لائحة الانضباط عليهم .

وأضاف مدير تعليم الاسماعيلية انه بالتحقيق في الواقعه ، تبين أن الطلاب كانوا يحتفلون بعيد ميلاد الطالب وهي ما أكدته اقوال الأطراف أمام لجنة التحقيق .

وأشار إلي أن قرار اللجنة يأتى في سياق إعادة الهيبة للمبنى المدرسي والحفاظ علي الأخلاقيات ، وإعادة الانضباط بعيدا عن كون الواقعه اعتداء او دعابة بينهم

وقال الدكتور خالد خلف مدير تعليم الاسماعيلية : نحن نتعامل مع كل ما ينشر في وسائل الإعلام بكل اهتمام ، بإعتبار أن الإعلام صاحب رسالة مهمة ، وأنه يلقي الضوء علي بعض السلبيات ان وجدت ، ونحن بدورنا نجري تحقيقا حول أي واقعة يتم نشرها.
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