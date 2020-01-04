ادعم المصري.. حزب المؤتمر يدعو الشعب لمقاطعة المنتجات التركية.. فيديو

قال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن رئيس الهيئة البرلمانية في الحزب يطرح المقاطعة للمنتجات التركية في مجلس النواب.
وأضاف عمر صميدة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "هناك حملة لدعم المنتج المصري وهي حملة شعبية على مستوى الجمهورية لإستخدام المنتج المصري بدلا من المنتج التركي".
وتابع عمر صميدة: "ندعو الشعب المصري البدء في مقاطعة المنتجات التركية وعدم السفر إليها كـ سياحة".
وأكمل عمر صميدة: "علينا أن نتحد كأحزاب سياسية من أجل تفعيل مقاطعة المنتجات التركية وتوعية المصريين بأهمية المقاطعة".
وأضاف عمر صميدة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "هناك حملة لدعم المنتج المصري وهي حملة شعبية على مستوى الجمهورية لإستخدام المنتج المصري بدلا من المنتج التركي".
وتابع عمر صميدة: "ندعو الشعب المصري البدء في مقاطعة المنتجات التركية وعدم السفر إليها كـ سياحة".
وأكمل عمر صميدة: "علينا أن نتحد كأحزاب سياسية من أجل تفعيل مقاطعة المنتجات التركية وتوعية المصريين بأهمية المقاطعة".