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تعليم

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع امتحانات الدراسات الإسلامية والتربية الرياضية بـ القليوبية

الأحد 05/يناير/2020 - 01:05 ص
امتحانات الدراسات
امتحانات الدراسات الإسلامية
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محمد شحتة
تفقد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، لجان امتحانات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية، للوقوف على انضباط سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي الحالي، ورافقه خلال هذه الجولة التفقدية الدكتور محمد عبد العاطي عباس، عميد الكلية.

كما أجرى الأمير زيارة مفاجئة لكلية التربية الرياضية للبنات بالخانكة بالقليوبية لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على الطالبات والتأكيد على توفير وسائل الراحة لهن، مشيدا بالمستوى الذي وجده وبجهود الدكتورة نادية الصاوي، عميدة الكلية، في تطوير الكلية وفي جهود الدكتور محمود إسماعيل الهاشمي، رئيس الكنترول في توفير مناخ مناسب للطالبات لأداء الامتحانات.

وتابع الأمير سير أعمال الامتحانات في الفترتين المسائية، كما اطمأن علي الطالبات للوقوف علي أية شكاوي أو معوقات تتعلق بالاسئلة أو الامتحانات بصفة عامة.

واجتمع الأمير بعد انتهاء امتحانات الفترة المسائية مع عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية للوقوف علي سير العمل بالكلية علميا وإداريا، وعلي هامش جولته استمع إلى الهيئة المعاونة وحثهن علي بذل الجهد للنهوض بكلياتهن والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجامعة لضبط ورفع مستوى الأداء لاسيما خلال أيام الامتحانات.

وفي نهاية اللقاء شدد نائب رئيس الجامعة علي الالتزام بتعليمات ولوائح الجامعة، مؤكدا أن مصالح الطالبات وتوفير المناخ المناسب لهم سواء خلال الدراسة أو خلال أداء الامتحانات هو الشغل الشاغل لقيادات مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.
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