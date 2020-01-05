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منوعات

صدمة في ليلة الزفاف.. أب يقتل ابنته بعد ساعة من عقد قرانها

الأحد 05/يناير/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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مريم صليب
قام أحد الآباء البالغ من العمر 62 عاما، بإطلاق النار على ابنته وزوجها بعد عقد قرانهما بساعة، وأصاب ابنته بطلقة في قلبها وأخرى في رأس زوجها.

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، قام أحد الآباء بإفساد فرحة ابنته وقتلها في يوم الزفاف بعد عقد قرانها بساعة بسبب كرهه لزوجها وعائلته.

خرج الأب من بين الأهل قاصدا اتجاه العروس، وأخرج سلاحه وأطلق النار عليهما صارخا في وجه العريس " أنا أكرهك وأكره عائلتك، لن تأخذ مني إبنتي".

جدير بالذكر أن تحقيقات الشرطة أثبتت نية الأب السيئة، بعد اعترافه في التحقيقات أنه اشترى المسدس قبل حفل الزفاف بيومين و كان يخطط لقتل العريس ولكن الطلقة الأولى كانت في قلب ابنته.
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