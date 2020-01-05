لو هتخلف بنت .. إليك 20 اسماً إنجليزياً جديداً

قام عدد من خبراء علم الاجتماع في بريطانيا برصد أكثر أسماء الأطفال الشائعة والجديدة في المواليد الجديدة، ووصلوا إلى عدة نتائج هامة تشير إلى أن هناك بعض الأسماء ستندثر بفعل الزمن وأسماء أخرى ستنتشر على الساحة.





وفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية أن آباء الجيل الجديد يحاولون الخروج عن المألوف، فلم تعد ظاهرة تكرار الأسماء القديمة والموروثة موضة تناسب الأطفال حديثي الولادة فالكل يبحث عن الأسماء الجديدة ويهرب من التكرار .





وبعد قيام مجموعة بحثية باستبيان لأكثر من 1200 طفل حديثي الولادة ، تمكنوا من الوصول إلى نتيجة وهي أن هناك بعض الأسماء الحديثة ستطفو على السطح وتنتشر عالميا ولكنها حاليا في طور الانتشار، أما الأسماء التي تتمتع بالتراث والشخصيات التاريخية ستندثر .



