قلوب رحيمة.. الدفاع المدني في فلسطين ينقذ كلبين من الغرق

قامت قوات الدفاع المدني الفلسطيني بإنتشال كلبين جرفتهما مياه الأمطار ولم يتمكنا من الخروج بسهولة وعلقا على حافة صخرة.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور التقطها المواطنون لقوات الدفاع المدني في فلسطين خلال إنقاذ الكلبين من مياه الأمطار التي كادت أن تغرقهما.



وتمكنت القوات من انتشال كلبين كانوا عالقين في بركة لتجميع مياه الأمطار على عمق 7 أمتار شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأثنى رواد فيس بوك على قلوب رجال الدفاع المدني الرحيمة التي ساهمت في إنقاذ الكلاب من الموت.











