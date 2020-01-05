جمال شوقي: انخفاض الأخبار الكاذبة والسب والقذف بالتقرير السنوي للإعلام

أكد جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك انخفاضاً ملحوظاً فى الأخبار الكاذبة والسب والقذف على وسائل الإعلام.





وأضاف "شوقى" فى تصريحات صحفية اليوم، أنه لا تزال المخالفة الخاصة بخلط الإعلام بالإعلان تتصدر قائمة المخالفات، مضيفا أن الكيانات الإعلامية الكبيرة المملوكة للمجتمع أو للقطاع الخاص هى الأكثر حرصا على الالتزام بالمعايير، مشيرا الى أن التقرير السنوى للمجلس قسم الشاشات التى تخاطب الرأى العام الى 6 أنواع الأول الشاشات المملوكة للمجتمع "ماسبيرو"، والشاشات التى تديرها بالكيانات الكبيرة، والشاشات الخاصة الصغيرة وهى الأكثر مخالفة للمعايير و تتركز مشكلتها فى نظام تأجير الوقت للهواة ، والشاشات التجارية التى تبث من الخارج وتقوم بالإعلان عن أدوية و مستحضرات تدر بالصحة كما أنها الأكثر مخالفة لقانون الملكية الفكرية فيما يخص حقوق المبدعين .





وتابع: "وخامس هذه الانواع هي الكيانات الإعلامية العالمية و بعضها يخالف المعايير و ينقل تقاريره من مواقع التواصل الاجتماعى و تتعامل بازدواجية مع الشأن المصرى مثل الـ "bbc" ، وسادسها قنوات معادية نشأت خصيصا لخداع الرأى العام و هى قنوات متخصصة فى إذاعة و صناعة الشائعات وهى ذات صوت واحد ".





وأشار جمال شوقى الى أن التقرير السنوى للمجلس رصد ثلاث أمور ايجابية على الشاشات خلال عام 2019 من بينها تعيين اثنين من ذوى القدرات الخاصة كمذيعات فى قناة dmc وإحداهما تشارك فى برنامج صباحى و الأخرى فى برنامج منوعات وذلك منذ عام كامل بشكل مبهر يغير من نظرة المجتمع ويقدم النماذج الناجحة، مؤكدا أن هذا الأمر أثار إعجاب العديد من الجهات العالمية ، موضحا أن التقرير السنوى للمجلس رصد عرض حلقات من سلسة أفلام وثائقية هى " مصر من السما "باعتبارها أحد أهم الإيجابيات التى شهدتها الشاشات حيث تقدم بشكل مبهر صفحات من التاريخ المصرى أثناء تناول مشروعات تحديث الدولة .



