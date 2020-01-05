بـ مكياج هادئ.. صبا مبارك تتألق بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت الفنانة صبا مبارك بإطلالة بسيطة حيث ارتدت بلوفر باللون الأسود مكشوف من منطقة الرقبة، وارتدت بنطال جينز، وانتعلت حذاء باللون الأسود لاستكمال إطلالتها الأنيقة.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة صبا مبارك على المكياج الهادئ، حيث وضعت احمر الشفاه باللون البرتقالي الغامق، مع لمسات من البلاشر المناسبة للون بشرتها.



تركت الفنانة صبا مبارك شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.