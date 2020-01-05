حذره من الاغتيال.. حسن نصر الله يقول إنه التقى قاسم سليماني قبل مقتله

كشف حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله عن لقاء مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في لبنان قبل يوم من مقتله.



وقال نصر الله في كلمة خلال الحفل التأبيني الذي يقيمه حزب الله لقاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما في مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية لبيروت، "أخبرت سليماني قبل أسابيع أن هناك تركيزا في الولايات المتحدة عليك وكان الحديث عن أنه الجنرال الذي لا بديل له وهو كان يضحك عن احتمال اغتياله".



وتابع نصرالله "إيران أعلنت أنها سترد وتنتقم وبالتالي الهدف الأول للعملية أسقطه الإيرانيون"، موضحا أن الأمريكيين يأملون أن تخاف إيران وتتراجع.



وأوضح أن "ترامب خرج من الاتفاق النووي وفرض عقوبات وقام بمحاولات الحصار والعزل والرهان على الأزمة الاقتصادية والدفع باتجاه الفتنة لكن فشل كل ذلك"، مشيرا إلى أن "ترامب أبقى جزءًا من القوات الأمريكية في سوريا من أجل النفط وجزءًا آخر في التنف بناء على طلب إسرائيل".



وتابع نصر الله "هناك فشل وارتباك واضح في سوريا وكان آخر ما حصل هو خيانته لأصدقائه للجماعات الكردية في سوريا".



وأكد حسن نصر الله أن "سياسة ترامب هدفه أن يأتي بإيران إلى طاولة المفاوضات لكن ستنتهي ولايته ولن تذهب إيران إليه ولن يتلقى اتصالا هاتفيا".



وأردف " أقصى ما يملكه عدونا هو أن يقتلنا وأقصى ما نتطلع إليه هو أن نقتل في سبيل الله".