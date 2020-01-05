AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حذره من الاغتيال.. حسن نصر الله يقول إنه التقى قاسم سليماني قبل مقتله

الأحد 05/يناير/2020 - 04:08 م
حسن نصر الله
حسن نصر الله
Advertisements
رحيم يسري
كشف حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله عن لقاء مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في لبنان قبل يوم من مقتله.

وقال نصر الله في كلمة خلال الحفل التأبيني الذي يقيمه حزب الله لقاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما في مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية لبيروت، "أخبرت سليماني قبل أسابيع أن هناك تركيزا في الولايات المتحدة عليك وكان الحديث عن أنه الجنرال الذي لا بديل له وهو كان يضحك عن احتمال اغتياله".

وتابع نصرالله "إيران أعلنت أنها سترد وتنتقم وبالتالي الهدف الأول للعملية أسقطه الإيرانيون"، موضحا أن الأمريكيين يأملون أن تخاف إيران وتتراجع.

وأوضح أن "ترامب خرج من الاتفاق النووي وفرض عقوبات وقام بمحاولات الحصار والعزل والرهان على الأزمة الاقتصادية والدفع باتجاه الفتنة لكن فشل كل ذلك"، مشيرا إلى أن "ترامب أبقى جزءًا من القوات الأمريكية في سوريا من أجل النفط وجزءًا آخر في التنف بناء على طلب إسرائيل".

وتابع نصر الله "هناك فشل وارتباك واضح في سوريا وكان آخر ما حصل هو خيانته لأصدقائه للجماعات الكردية في سوريا".

وأكد حسن نصر الله أن "سياسة ترامب هدفه أن يأتي بإيران إلى طاولة المفاوضات لكن ستنتهي ولايته ولن تذهب إيران إليه ولن يتلقى اتصالا هاتفيا".

وأردف " أقصى ما يملكه عدونا هو أن يقتلنا وأقصى ما نتطلع إليه هو أن نقتل في سبيل الله".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حزب الله يتحدى أمريكا بفضل ترامب .. وهذا ما يقوله الخبراء

قائد فيلق القدس الإيرانى..هل تنبأ خامنئي باغتيال قاسم سليماني؟ وماذا قال له؟

سوريا تصف مقتل سليماني بـ "إعدام خارج نطاق القانون"

لو كنت شجاعا لقابلته.. ما هي رسالة ابنة قاسم سليماني لـ ترامب؟

حسن نصر الله: مقتل سليماني بداية تاريخ جديد ومرحلة جديدة في المنطقة

حسن نصر الله: قاسم سليماني كان يتمنى الشهادة وحقق هدفه

ترشيحاتنا

صفعة لـ أردوغان.. نائبة تركية أمام البرلمان: النظام اختلق أكذوبة الحدود مع ليبيا.. فيديو

عقب مفاجأة تركي آل شيخ .. شوبير يعلن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

دعاها لمكتبه لتبادل القبلات.. مراسلة فوكس نيوز تفجر مفاجأة بشأن ترامب

تقرير مفصل عن مميزات وعيوب تويوتا كورولا toyota corolla 2020 وأسعارها بعد الخصم.. صور

إيكونومي بلس: توقعات بصعود الجنيه ونزول الفائدة وثبات الوقود خلال 2020

ذكرى ميلاد حاتم ذوالفقار.. قصة القبض عليه 3 مرات وعدد زيجاته ووفاته المأساوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. سلطنة عمان تحتفل بذكرى تأسيس يوم الشرطة والوفاء للوطن.. صور

رحلة صيد تودي بحياة أب وابنته ذات الـ9 أعوام.. تفاصيل محزنة

طلاب مدرسة بالإسكندرية يدخلون لجان الامتحانات بـ نصف نقل بسبب مياه الأمطار والتعليم ترد.. صور وفيديو