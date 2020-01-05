الدوري المصري | الزمالك يتقدم 1-0 على طنطا في أول 30 دقيقة



محمد صبحي



عبدالله جمعة- عبد الغني - عبد السلام- احمد عيد



محمد حسن - يوسف أوباما



اسلام جابر - كريم بامبو - محمد اوناجم



عمر السعيد

انتهت أول 30 دقيقة، بتقدم الزمالك علي طنطا بهدف وحيد فى اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب غزل المحلة فى الجولة الـ12 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 20 عن طريق عمر السعيد بعد تمريرة رائعه من إسلام طارق ليتوغل بها ويسددها علي الفور لتسكن شباك حارس مرمي طنطا .وبدأ الزمالك بالضغط المتواصل على لاعبي طنطا لإدراك هدف مبكر .وأهدر محمد مجدي أونش مهاجم طنطا فرصة محققة بعد عرضية من زميله تصل منطقة الجزاء ليسددها بطريقة غريبة وهو أمام المرمى لتمر فوق العارضة فى الدقيقة 7 .وأخطأ علي فرج حارس مرمي طنطا بإمساك الكرة خارج منطقة الجزاء لتحتسب ركلة حرة مباشرة لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 9 .وبدأ الزمالك بتشكيل مكون من :