غيب عن عينيا.. شاهد نوال الزغبي تسترجع ذكريات أغنية قديمة

نشرت الفنانة نوال الزغبي علي صفحتها السخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة جديدة.



وظهرت نوال بإطلالة شتوية كاجوال سوداء ببلوفر اسود به نجوم مطرزة وبنطلون جينز، ونسقت نضارة شمس باللون البني الفاتح، واعتمدت مع اطلالاتها حقيبة يد باللون البيج الفاتح .



اما عن المكياج فقد اعتمدت نوال الالوان البنية البسيطة كأحمر شفاة ولاشر بسيط ، وتسريحة شعر بالكيرلي الواسع بشعرها الاشقر .



والتقطت الصورة وهي تقف وتمسك بيدها الموبايل بيدها ، وتظهر نوال بطبيعتها في الصورة وكأنها التقطت الصورة بطريقة عفوية .



وانهالت التعليقات علي نزال بمجرد نشرها للصورة وكانت كتبت علي الصورة كلمات احدي الاغاني القديمة لها وكانت من اغنية غيب عينيا.



وكتبت نوال علي الصورة "غيب عن عينيا ضيع من ايديا سيبني لعذابي لدموع عيني".