نهاية المباراة.. الأهلي يواصل سلسلة الانتصارات بالفوز على نادي مصر 3-1.. فيديو

الشوط الأول



الشوط الثاني





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف -رامي ربيعه - محمد هاني.

خط الوسط: جونيور أجايي - عمرو السولية - أليو ديانج- محمد مجدي أفشة - جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم :مروان محسن.



بينما دخل نادي مصر بهذا التشكيل:

عصام ثروت، أحمد أوكا، محمود شبانة، شريف أشرف، علاء عطا، أحمد يوسف، محمود توبة، محمود إسماعيل "رامبو"، أحمد الشيخ، محمد جمال تريكة، إسلام صالح.



انتهت أحداث مباراة الاهلي ونادي مصر بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي،ـضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز.سقط محمد مجدي أفشة في الدقيقة الأولى من عمر المباراة بعد تدخل عنيف من لاعب نادي مصر، وتعرض لإصابة بسيطة، لم تستوقف استمراره في اللعب.شن الأهلي في بداية المباراة سلسلة من الهجمات التي حصرت فريق نادي مصر في منطقة جزائهم، ولم يتمكنوا من ان يتخطوا منتصف ملعب الأهلي حتى الدقيقة السادسة من عمر المباراة.وسجل نادي مصر أول ظهور له في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، حيث وصل الى منطقة جزاء الأهلي وحصل على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة، سددها شريف أشرف لاعب اف سي ولكن ارتطمت بالحائط البشري ووصلت بين يدي الشناوي بسهولة.وتألق محمد الشناوي وحرم نادي مصر من التقدم على الأهلي في الدقيقة 10 من عمر المباراة، بعد تمريرة اخترقت دفاعات الأهلي، وانفرد بها اسلام صلاح مهاجم نادي مصر ولكن الشناوي كان لها بالمرصاد.وأهدر عمرو السوليه لاعب الأهلي هدية من علي معلول الذي مرر له كرة بالمقاس على رأسه أمام مرمى نادي مصر ولكن سددها السولية بطريقة دفاعية خارج مرمى عصام ثروت حارس نادي مصر.وسيطر الأهلي على مجريات المباراة وبدأت الكرة تنتقل بين أقدام الأهلي، وارتكزت دفاعات نادي مصر للتصدي لأي كرة مباغتة ومنع الأهلي من تحقيق هدف التقدم.وحاول اليو ديانج لاعب الأهلي ان يجد حلًا فرديًا، وسدد كرة صاروخية في الدقيقة 16 من عمر المباراة ولكن ارتفعت عن المرمى ولم تترجم لهدف تقدم.واستحوذ نادي مصر على الكرة بعد وقت طويل من سيطرة أهلاوية، واتجه الى منطقة جزاء الأحمر في هجمة منظمة، ولكن لم تشكل خطورة على محمد الشناوي.واستطاع الاهلي في هجمة منظمة وكرة مباغتة تسجيل الهدف الأول في شباك نادي مصر.سجل جونيور اجاي الهدف عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 22 من عمر المباراة، ويعتبر هذا هدفه الثالث في بطولة الدوري الممتاز.وبدأ الأهلي في فرض السيطرة على نادي مصر بعد تسجيل الهدف الأول، أكثر من بداية المباراة، وتراجع نادي مصر بالكامل في منتصف ملعبه للحد من خطورة الأهلي.واستمر الأهلي في شن هجوم على نادي مصر، ولكن دفاعات مصر كانت قوية بما يكفي لمنع الأهلي من الاختراق وتسجيل هدف آخر.وأهدر مروان محسن لاعب الأهلي انفرادا بطريقة غريبة في الدقيقة 35 من عمر المباراة، حيث أهداه لاعب النجوم هدية أمام مرمى فريقه، ولكن توقف مروان محسن ولم يستطع أن يسددها او يمررها حتى اعترضه مدافع نادي مصر واقتنص الكرة.وانتزع اليو ديانج آهات الجماهير المتواجدة في مدرجات استاد القاهرة الدولي، في الدقيقة 41 من عمر المباراة بعد أن سدد كرة قوية بباطن قدمه من على بعد 40ياردة، ولامست الشبكة من الخارج، ولم تسكن الشباك.وأهدى مروان محسن هدية لجونيور اجايي في الدقيقة 44 وسددها على الطاير ولكن لم تترجم الى هدف ثان للأهلي.واحتسب حكم المباراة دقيقة وقتا محتسبا بدلا من ضائع في الشوط الأول، وأنهى الأهلي الشوط بالتقدم بهدف دون رد جاء الهدف عن طريق جونيور اجايي.تعرض علاء عمرو لاعب فريق نادي مصر الى اصابة بسيطة في بداية شوط المباراة الثاني خلال هجمة من لاعبي الأهلي، وتدخل علي معلول ضد اللاعب من الجبهة اليسرى.وبدأ الأهلي في السيطرة على الكرة ببراعة شديدة وخبرات السنين، وتمكن من التواجد في منطقة جزاء نادي مصر أكثر من مرة.وبالفعل ترجم الاهلي الهجمات الى هدفين متتاليين عن طريق مروان محسن.سجل محسن الهدف الثاني للأهلي عن طريق رأسية في الدقيقة 52 من عمر المباراة، بعد تمريرة محمد مجدي أفشة.ثم صنع أفشة هدفا آخر من تمريرة لمروان محسن داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54 من عمر المباراة.واحتسب حكم المباراة خطأ لصالح نادي مصر في الدقيقة 56 من عمر المباراة، وسددها أحمد محمد الشيخ لاعب الفريق ليسكنها شباك محمد الشناوي ويقلص الفارق الى 3 أهداف مقابل هدف وحيد.وتعرض مروان محسن الى اصابة في الدقيقة 66 من عمر المباراة، وبدأ محمود عبد المنعم كهربا في الإحمااءات بالقميص 26 وحل بالفعل كهربا بدلًا من مروان محسن في الدقيقة 68 من عمر المباراة.وسجل كهربا أول حضور له بالقميص الأحمر في مباراة نادي مصر بقميص رقم 26.وتلقى أمين أشرف بطاقة صفراء بعد تدخله مع لاعب نادي مصر في الدقيقة 74 من عمر المباراة، واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة سددها محمد أحمد الشيخ صاحب الهدف الاول، ولكن لم تترجم لهدف آخر.وخرج محمد مجدي أفشة وحل محمود متولي بدلًا منه في الدقيقة 79 وبهذا التبديل استنفد الأهلي الثلاثة تبديلات.واعترض محمود عبد المنعم كهربا على قرار الحكم في كرة احتسبها حكم الراية لمسة يد على اللاعب في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ويعتبر هذا أول اعتراض لكهربا على الحكم بقميص الأهلي.وأشهر محمد عادل حكم مباراة الاهلي ونادي مصر، البطاقة الصفراء الرابعة في اللقاء، لصالح اسلام صلاح لاعب فريق نادي مصر، في الدقيقة 85 بعد ان ادعى لاعب نادي مصر عرقلته داخل منطقة الجزاء وطالب الحكم باحتساب ركلة جزاء.وبهذا الفوز يرتفع رصيد النادي الاهلي الى 30 نقطة وواصل تصدره المركز الاول في ترتيب الدوري الممتاز، بينما يتجمد رصيد نادي مصر عند 11 نقطة ويتصدر المركز الثالث عشر.وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: