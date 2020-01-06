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اقتصاد

عملة إيكو الجديدة.. غانا تعتزم الانضمام لدول غرب أفريقيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:01 ص
عملة إيكو الجديدة
عملة إيكو الجديدة
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وكالات
أبدت الرئاسة الغانية عزمها الانضمام إلى العملة الجديدة لغرب أفريقيا، التي يطلق عليها "إيكو"، والمتوقع أن تحل محل الفرنك الأفريقي، مع بداية العام الحالي 2020.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الغانية أن العملة الجديدة سوف تساعد على إلغاء الحواجز التجارية والنقدية، وتقلل تكاليف المعاملات، وتعزز النشاط الاقتصادي، وترفع مستوى المعيشة للشعب الغاني.

وكان رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا قد أعلن في 21 ديسمبر الماضي تخلي الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا المؤلف من 8 دول، عن استخدام الفرنك الأفريقي لصالح عملة مشتركة جديدة.

وغانا ليست ضمن الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
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