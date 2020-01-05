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أخبار العالم

مقتل عسكري أمريكي ومتعاقدين اثنين في هجوم على قاعدة عسكرية بـ كينيا

الأحد 05/يناير/2020 - 10:12 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت وكالة رويترز بمقتل عسكري أمريكي ومتعاقدين اثنين آخرين.

جاء ذلك إثر هجوم على قاعدة عسكرية في كينيا.

وأكد الجيش الأمريكي اليوم، الأحد، وقوع هجوم إرهابي بقاعدة عسكرية في كينيا تضم بعض العسكريين الأمريكيين، وذلك دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى حول هذه الواقعة.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن حركة "الشباب" الصومالية الإرهابية أعلنت مسئوليتها عن هذا الهجوم الذي قالت السلطات الكينية إنه تم التصدي له وقتل أربعة مسلحين خلاله.

وكان الجيش الكيني أعلن - في وقت سابق - مقتل أربعة مسلحين في هجوم شنه متطرفون على قاعدة عسكرية تستخدم من قبل القوات الأمريكية والكينية.

يشار إلى أن حركة "الشباب" المسلحة تستهدف الأراضي الكينية بشكل دوري ، وذلك منذ أن أرسلت كينيا قوات عبر الحدود لقتال هؤلاء المتشددين في معقلهم بالصومال في أكتوبر 2011.

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