AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الولايات المتحدة : قوة إيران الصاروخية في حالة تأهب قصوى.. تفاصيل

الأحد 05/يناير/2020 - 11:11 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
نقلت وكالة رويترز عن مسئول أمريكي قوله إن قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد.

وأضاف أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حالة التأهب في إيران دفاعية أم هجومية.

وأكد ان الجيش الأمريكي يتابع عن كثب أي تحركات للقوة الصاروخية الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه تحذيرا جديدا إلى إيران قائلا إن الولايات المتحدة سترد بضربة سريعة وربما غير متناسبة على أي ضربة إيرانية، وذلك بعد تهديد إيران باستهداف مواقع عسكرية أمريكية على خلفية اغتيال الجنرال قاسم سليماني قاد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومهندس عمليات طهران في الشرق الأوسط.

وأشار ترامب إلى أن هذا التحذير بمثابة إخطار للكونجرس إذا استهدفت إيران أي أمريكي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روحاني عن مقتل سليماني: سيجعل إيران أكثر حسما في مواجهة أمريكا

سنواصل حماية مواطنينا فى أى مكان بالعالم.. الجيش الأمريكي يعترف بمسئوليته عن اغتيال قاسم سليماني

القواعد الصاروخية الإيرانية في حالة تأهب وتنتظر أوامر القيادة العليا

بعد مقتل قاسم سليماني | قوات أمريكية تتأهب للتدخل في لبنان

إيران: الولايات المتحدة شنت حربا ضدنا وسنرد بعمل عسكري

البيت الأبيض يرسل إشعارًا بأمر استهداف سليماني إلى الكونجرس

ترشيحاتنا

البرلمان الليبي يكشف آخر استعدادات الجيش لـ مواجهة ميليشيات أردوغان

شاهد.. تركي آل الشيخ يقلد نطحة زيدان الشهيرة

معنى قوله تعالى "إنك لا تسمع الموتى" .. الإفتاء توضح| فيديو

التخن بيموت| ريهام سعيد تعلن مواصلة عمليات السمنة رغم إيقاف برنامجها

ذبحوا عمي وحرقوا ولاده.. ابن شقيق ضحية مذبحة كفر الدوار يكشف تفاصيل جديدة..صور

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبا وعرفانا لـ "أم الدنيا".. حاكم الشارقة يهدي مصر 425 قطعة أثرية نادرة

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل

10 صور من أولى حلقات the Voice Kids بمشاركة نانسى عجرم