الولايات المتحدة : قوة إيران الصاروخية في حالة تأهب قصوى.. تفاصيل

نقلت وكالة رويترز عن مسئول أمريكي قوله إن قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد.



وأضاف أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حالة التأهب في إيران دفاعية أم هجومية.



وأكد ان الجيش الأمريكي يتابع عن كثب أي تحركات للقوة الصاروخية الإيرانية.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه تحذيرا جديدا إلى إيران قائلا إن الولايات المتحدة سترد بضربة سريعة وربما غير متناسبة على أي ضربة إيرانية، وذلك بعد تهديد إيران باستهداف مواقع عسكرية أمريكية على خلفية اغتيال الجنرال قاسم سليماني قاد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومهندس عمليات طهران في الشرق الأوسط.



وأشار ترامب إلى أن هذا التحذير بمثابة إخطار للكونجرس إذا استهدفت إيران أي أمريكي.



