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تعليم

جامعة القاهرة تستضيف مشاهير كرة القدم.. اليوم

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:01 ص
جامعة القاهرة تستضيف
جامعة القاهرة تستضيف مشاهير كرة القدم.. اليوم
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ياسمين سامي
تنظم جامعة القاهرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، لقاء طلابي مفتوح مع مشاهير كرة القدم في العالم.

يأتي هذا اللقاء بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومسؤولي الفيفا والكاف.

وسيعقد هذا اللقاء اليوم الإثنين الموافق 6 يناير الساعة 9 صباحًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

ويشارك في حضور اللقاء الطلابى مجموعة من نجوم كرة القدم في مقدمتهم يورى ديوركاييف وديدى دروجبا وأحمد حسام ميدو وغيرهم

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