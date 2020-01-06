أخبار الحوادث | حيثيات المساواة في الإرث بين الذكور والإناث الأقباط | تفاصيل ضبط رئيس مصلحة الضرائب بالرشوة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
اخبار الحوادث
ننشر حيثيات حكم المساواة في الإرث بين الذكور والإناث الأقباط .. مستندات
أودعت الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان، حيثيات حكمها بتطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس بشأن توزيع الميراث، ما ترتب عليه مساواة المحامية هدى نصرالله (مقيمة الدعوى) بأشقائها الذكور في الإرث.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد| لقاء وزير الداخلية ونظيره الأردني لبحث التطورات الأمنية الإقليمية
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، سلامة حماد وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية الذي يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد أمنى رفيع المستوى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
سر مذبحة كفر الدوار.. رب الأسرة الشاهد الوحيد في قضية أدين فيها 11 متهما
فجرت تحقيقات فريق نيابة شمال دمنهور برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور، مفاجأة من العيار الثقيل في قضية مقتل 7 من أسرة واحدة بكفر الدوار، وكشفت التحقيقات أن المجنى عليه الاول رب الأسرة كان الشاهد الوحيد في قضية كبرى حكم على 11 متهما فيها بالسجن 10 سنوات، وأكدت أن الانتقام كان الدافع الاول لارتكاب الجريمة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تحويل جثث ضحايا مذبحة كفر الدوار للطب الشرعي
قرر فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور والمستشار أسامة المسلمى، رئيس نيابة مركز كفر الدوار وبإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، تحويل ضحايا عزبة " شيخ على "، للطب الشرعي بدمنهور، لبيان سبب الوفاة وموعد وقوع الحادث.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ذبحوا عمي وحرقوا ولاده.. ابن شقيق ضحية مذبحة كفر الدوار يكشف تفاصيل جديدة..صور
وسط حالة من الذهول ردد" سعد أشرف سعد "، عبارة حسبنا الله ونعم الوكيل فى اللى قتل عمر وأولاده "، معربًا عن غضبه الشديد و حزنه للحادث الأليم الذي راح ضحيته عمه وأبنائه وجدته، قائلًا:" القتلة المجرمين هيروحوا من ربنا فين".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد| مقتطفات من كلمة النائب العام خلال زيارة أعضاء نيابة استئناف المنصورة
حصل "صدى البلد" على مقتطفات من كلمة النائب العام خلال زيارة أعضاء نيابة استئناف المنصورة في 31 ديسمبر الماضي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
واقعة جديدة.. نيابة أول المنصورة تحقق مع 3 مراهقين تحرشوا بفتاة وهي تسير مع خطيبها
أجرت نيابة أول المنصورة، برئاسة المستشار إيهاب عطوة، التحقيق في واقعة تورط 3 من مراهقين ، في حادث تحرش جماعي بفتاة، خلال سيرها صحبة خطيبها ليلة رأس السنة، بشارع الترعة في المنصورة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إحالة أوراق قاتلة الطفلتين شروق وشهد في نجع حمادي إلى المفتي
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، مساء الأحد، بإحالة أوراق المتهمة بذبح الطفلتين "شروق" و"شهد" إلى فضيلة المفتي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد جريمة كفر الدوار .. تعرف على مذابح هزت الشارع المصري | أسيوط والفيوم والمرج أبرزها
شهدت محافظات مصر خلال الشهور الماضية العديد من الحوادث المأساوية والتي عرفت إعلاميا بـ "المذابح" وحملت بين طياتها تفاصيل مرعبة تقشعر لها الأبدان، فهناك جرائم يكون الشيطان الذراع المحرك والعقل المدبر لها، واخرى يكون البطل فيها السيدات ثم الرجال الذين انتزعت من قلوبهم الرحمة ليصل بهم الحال الى قتل أبنائهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قرار جديد من القضاء الإداري بخصوص أموال عائشة وسارة خيرت الشاطر
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، بعدم قبول الدعوى المقامة من عائشة خيرت الشاطر، واستمرار قرار التحفظ على أموالهما، واختصمت الدعوى 33561 لسنة 71 ، لجنة التحفظ على الأموال، فيما قررت المحكمة مد أجل الحكم فى دعوى سارة خيرت الشاطر شقيقة عائشة فى الدعوى رقم 11336 لسنة 71 قضائية، بجلسة 18 يناير المقبل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ألقتهما على السلالم.. الحبس 6 أشهر لزوجة المطرب الشعبي في واقعة طفلي طنطا
قضت محكمة جنح أول طنطا بمحافظة الغربية اليوم الأحد حبس سها السيد عيد، زوجة المطرب الشعبي شادي الأمير، وزوجة الطفلين "مالك 4 سنوات، ويازن 4 أشهر"، والمعروفين إعلاميا "طفلى واقعة السلالم"، 6 أشهر بتهمة الإهمال فى رعاية طفليها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حرامى جاحد.. ربط سيدة بسلك كهرباء قبل سرقة شقتها فى الزيتون.. تفاصيل
أمر قاضي معرضات محكمة جنح الزيتون، بتجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيق، لاتهامه باقتحام شقة ربة منزل وتقييدها بسلك كهربائي بقصد سرقتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصدر أمني يكشف حقيقة تعرض طفلة القليوبية لـ الاغتصاب
نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله من جانب أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن ورود بلاغ للنائب العام بشأن تعرض "طفلة" من محافظة القليوبية للاغتصاب من قبل مجموعة من الذئاب البشرية، ومطالبة صاحب الحساب لأعضاء المجموعة بنشر الخبر حتى يتم ضبط الجناة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد| ننشر جهود وزارة الداخلية خلال شهر
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة
كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن تفاصيل القبض على رئيس مصلحة الضرائب وأخرين متلبسا بتقاضي رشوة نظير التدخل لتخفيض الضرائب عن بعض العملاء ما يؤدي لإهدار ملايين الجنيهات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حبس رئيس مصلحة الضرائب وآخرين في واقعة الرشوة
قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس رئيس مصلحة الضرائب وآخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتقاضي رشوة نظير التدخل لتخفيض الضرائب عن بعض العملاء ما يؤدي لإهدار ملايين الجنيهات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الرقابة الإدارية تهيب بالشركات والمحاسبين تقديم إقرارات ضريبية دقيقة لتحصيل حق الدولة
أهابت هيئة الرقابة الإدارية بكافة الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونيين المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية، الحرص على تقديم كافة البيانات السليمة والدقيقة في إقراراتهم الضريبية ضمانا لاستيفاء الدولة المستحقات الضريبية طبقا للقانون ووفقا للإجراءات الصحيحة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الرقابة الإدارية تهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة في نقل ضبط القضايا التي تنفذها
طالبت هيئة الرقابة الإدارية كافة وسائل الإعلام بتوخي الحيطة والدقة عند تناول أي أخبار عن ضبط قضايا تنفذ بمعرفة الهيئة إلا من خلال البيانات التي تعلن عنها الهيئة أو النيابة العامة المختصة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
خوفا من البطش به.. عامل يتخفى في النقاب بسبب خلافات مع زوجته وشقيقها بـ بني سويف
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأحد، من ضبط عامل أثناء تخفيه في زي سيدة منتقبة بمنطقة الصاغة بمدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف بسبب خلافات مع زوجته وشقيقها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قتل شخصين خلال تشييع جنازة.. القبض على أحد المتهمين في مجزرة القوصية
ألقت قوات الأمن بأسيوط القبض على المتهم الأول في المذبحة التي راح ضحيتها اثنان وأصيب أربعة آخرين بإصابات متفرقة نتيجة إطلاق اعيرة نارية على جنازة سيدة اثناء دخول المشيعين لمسجد بالقوصية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اخبار الحوادث
ننشر حيثيات حكم المساواة في الإرث بين الذكور والإناث الأقباط .. مستندات
أودعت الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان، حيثيات حكمها بتطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس بشأن توزيع الميراث، ما ترتب عليه مساواة المحامية هدى نصرالله (مقيمة الدعوى) بأشقائها الذكور في الإرث.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد| لقاء وزير الداخلية ونظيره الأردني لبحث التطورات الأمنية الإقليمية
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، سلامة حماد وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية الذي يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد أمنى رفيع المستوى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
سر مذبحة كفر الدوار.. رب الأسرة الشاهد الوحيد في قضية أدين فيها 11 متهما
فجرت تحقيقات فريق نيابة شمال دمنهور برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور، مفاجأة من العيار الثقيل في قضية مقتل 7 من أسرة واحدة بكفر الدوار، وكشفت التحقيقات أن المجنى عليه الاول رب الأسرة كان الشاهد الوحيد في قضية كبرى حكم على 11 متهما فيها بالسجن 10 سنوات، وأكدت أن الانتقام كان الدافع الاول لارتكاب الجريمة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تحويل جثث ضحايا مذبحة كفر الدوار للطب الشرعي
قرر فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور والمستشار أسامة المسلمى، رئيس نيابة مركز كفر الدوار وبإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، تحويل ضحايا عزبة " شيخ على "، للطب الشرعي بدمنهور، لبيان سبب الوفاة وموعد وقوع الحادث.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ذبحوا عمي وحرقوا ولاده.. ابن شقيق ضحية مذبحة كفر الدوار يكشف تفاصيل جديدة..صور
وسط حالة من الذهول ردد" سعد أشرف سعد "، عبارة حسبنا الله ونعم الوكيل فى اللى قتل عمر وأولاده "، معربًا عن غضبه الشديد و حزنه للحادث الأليم الذي راح ضحيته عمه وأبنائه وجدته، قائلًا:" القتلة المجرمين هيروحوا من ربنا فين".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد| مقتطفات من كلمة النائب العام خلال زيارة أعضاء نيابة استئناف المنصورة
حصل "صدى البلد" على مقتطفات من كلمة النائب العام خلال زيارة أعضاء نيابة استئناف المنصورة في 31 ديسمبر الماضي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
واقعة جديدة.. نيابة أول المنصورة تحقق مع 3 مراهقين تحرشوا بفتاة وهي تسير مع خطيبها
أجرت نيابة أول المنصورة، برئاسة المستشار إيهاب عطوة، التحقيق في واقعة تورط 3 من مراهقين ، في حادث تحرش جماعي بفتاة، خلال سيرها صحبة خطيبها ليلة رأس السنة، بشارع الترعة في المنصورة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إحالة أوراق قاتلة الطفلتين شروق وشهد في نجع حمادي إلى المفتي
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، مساء الأحد، بإحالة أوراق المتهمة بذبح الطفلتين "شروق" و"شهد" إلى فضيلة المفتي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد جريمة كفر الدوار .. تعرف على مذابح هزت الشارع المصري | أسيوط والفيوم والمرج أبرزها
شهدت محافظات مصر خلال الشهور الماضية العديد من الحوادث المأساوية والتي عرفت إعلاميا بـ "المذابح" وحملت بين طياتها تفاصيل مرعبة تقشعر لها الأبدان، فهناك جرائم يكون الشيطان الذراع المحرك والعقل المدبر لها، واخرى يكون البطل فيها السيدات ثم الرجال الذين انتزعت من قلوبهم الرحمة ليصل بهم الحال الى قتل أبنائهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قرار جديد من القضاء الإداري بخصوص أموال عائشة وسارة خيرت الشاطر
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، بعدم قبول الدعوى المقامة من عائشة خيرت الشاطر، واستمرار قرار التحفظ على أموالهما، واختصمت الدعوى 33561 لسنة 71 ، لجنة التحفظ على الأموال، فيما قررت المحكمة مد أجل الحكم فى دعوى سارة خيرت الشاطر شقيقة عائشة فى الدعوى رقم 11336 لسنة 71 قضائية، بجلسة 18 يناير المقبل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ألقتهما على السلالم.. الحبس 6 أشهر لزوجة المطرب الشعبي في واقعة طفلي طنطا
قضت محكمة جنح أول طنطا بمحافظة الغربية اليوم الأحد حبس سها السيد عيد، زوجة المطرب الشعبي شادي الأمير، وزوجة الطفلين "مالك 4 سنوات، ويازن 4 أشهر"، والمعروفين إعلاميا "طفلى واقعة السلالم"، 6 أشهر بتهمة الإهمال فى رعاية طفليها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حرامى جاحد.. ربط سيدة بسلك كهرباء قبل سرقة شقتها فى الزيتون.. تفاصيل
أمر قاضي معرضات محكمة جنح الزيتون، بتجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيق، لاتهامه باقتحام شقة ربة منزل وتقييدها بسلك كهربائي بقصد سرقتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصدر أمني يكشف حقيقة تعرض طفلة القليوبية لـ الاغتصاب
نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله من جانب أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن ورود بلاغ للنائب العام بشأن تعرض "طفلة" من محافظة القليوبية للاغتصاب من قبل مجموعة من الذئاب البشرية، ومطالبة صاحب الحساب لأعضاء المجموعة بنشر الخبر حتى يتم ضبط الجناة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد| ننشر جهود وزارة الداخلية خلال شهر
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة
كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن تفاصيل القبض على رئيس مصلحة الضرائب وأخرين متلبسا بتقاضي رشوة نظير التدخل لتخفيض الضرائب عن بعض العملاء ما يؤدي لإهدار ملايين الجنيهات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حبس رئيس مصلحة الضرائب وآخرين في واقعة الرشوة
قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس رئيس مصلحة الضرائب وآخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتقاضي رشوة نظير التدخل لتخفيض الضرائب عن بعض العملاء ما يؤدي لإهدار ملايين الجنيهات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الرقابة الإدارية تهيب بالشركات والمحاسبين تقديم إقرارات ضريبية دقيقة لتحصيل حق الدولة
أهابت هيئة الرقابة الإدارية بكافة الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونيين المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية، الحرص على تقديم كافة البيانات السليمة والدقيقة في إقراراتهم الضريبية ضمانا لاستيفاء الدولة المستحقات الضريبية طبقا للقانون ووفقا للإجراءات الصحيحة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الرقابة الإدارية تهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة في نقل ضبط القضايا التي تنفذها
طالبت هيئة الرقابة الإدارية كافة وسائل الإعلام بتوخي الحيطة والدقة عند تناول أي أخبار عن ضبط قضايا تنفذ بمعرفة الهيئة إلا من خلال البيانات التي تعلن عنها الهيئة أو النيابة العامة المختصة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
خوفا من البطش به.. عامل يتخفى في النقاب بسبب خلافات مع زوجته وشقيقها بـ بني سويف
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأحد، من ضبط عامل أثناء تخفيه في زي سيدة منتقبة بمنطقة الصاغة بمدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف بسبب خلافات مع زوجته وشقيقها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قتل شخصين خلال تشييع جنازة.. القبض على أحد المتهمين في مجزرة القوصية
ألقت قوات الأمن بأسيوط القبض على المتهم الأول في المذبحة التي راح ضحيتها اثنان وأصيب أربعة آخرين بإصابات متفرقة نتيجة إطلاق اعيرة نارية على جنازة سيدة اثناء دخول المشيعين لمسجد بالقوصية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.