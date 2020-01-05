واقعة جديدة.. نيابة أول المنصورة تحقق مع 3 مراهقين تحرشوا بفتاة وهي تسير مع خطيبها



وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 3 من المراهقين، تم تحديدهم.



وأوضح مقطع الفيديو، تحرش عدد من الصبية بالفتاة أثناء سيرها مع خطيبها بأحد الشوارع بالمنصورة، وقاموا بمغازلتها وحاول خطيبها إنقاذها وإبعادهم عنها.



حيث ألقت مباحث أول المنصورة القبض على المتهمين بالواقعة عقب انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بالواقعة.تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بانتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بواقعة تحرش.