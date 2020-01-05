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حوادث

واقعة جديدة.. نيابة أول المنصورة تحقق مع 3 مراهقين تحرشوا بفتاة وهي تسير مع خطيبها

الأحد 05/يناير/2020 - 08:35 م
نيابة اول المنصوره
نيابة اول المنصوره تحقق فى واقعه تحرش ٣ مراهقين بفتاه
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همت الحسينى
أجرت نيابة أول المنصورة، برئاسة المستشار إيهاب عطوة، التحقيق في واقعة تورط 3 من مراهقين ، في حادث تحرش جماعي بفتاة، خلال سيرها صحبة خطيبها ليلة رأس السنة، بشارع الترعة في المنصورة.

حيث ألقت مباحث أول المنصورة القبض على المتهمين بالواقعة عقب انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بالواقعة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بانتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بواقعة تحرش.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 3 من المراهقين، تم تحديدهم.

وأوضح مقطع الفيديو، تحرش عدد من الصبية بالفتاة أثناء سيرها مع خطيبها بأحد الشوارع بالمنصورة، وقاموا بمغازلتها وحاول خطيبها إنقاذها وإبعادهم عنها.
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