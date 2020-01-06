في ذكرى رحيل سعاد نصر.. محمد صبحي: يجب تكريم الفنانين في حياتهم ولا ننتظر وفاتهم.. فيديو

قال الفنان محمد صبحي، إنه كان حريص على إحياء الذكرى الـ 13 لرحيل سعاد نصر، موضحا أن سعاد نصر كانت تلميذتي وصديقتي وقدمتها للجمهور عبر المسرح وشريكة رحلته الفنية.
وأضاف محمد صبحي خلال برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» أنه يبكي على سعاد نصر في الوقت الحالي حزنا على فراقها، مؤكدا أن سعاد نصر لها بصمة في أعماله الفنية ونموذج للفنان الذكي.
وأوضح محمد صبحي أن سعاد نصر لم تترك مسلسل يوميات ونيس حتى بعد رحيلها، مشيرا إلى أن معرفته بسعاد نصر ساعدته في وضعها في المكان الصحيح خاصة أنها شاركت معه في يوميات ونيس ورحلة المليون وغيرها من الأعمال الفنية.
وأشار محمد صبحي إلى أن شخصية ونيس قريبة من شخصيته الحقيقية، وسعاد نصر كان ليس لها بديل في الأعمال الدرامية التي قدمتها، موضحا أن سعاد نصر كان لديها القدرة على التقاط النجاح، وهي من الممثلين الذين يتميز بالتلقائية.
وطالب أنه يجب تكريم الفنانين في حياتهم ولا ننتظر وفاتهم، متابعا «هو سعاد نصر وممدوح عبد العليم مكنش حقهم انهم يسمعوا الكلام الجميل اللي بيتقال في حقهم الان في الاعلام مش لازم تكريمهم بعد وفاتهم».
وأضاف محمد صبحي خلال برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» أنه يبكي على سعاد نصر في الوقت الحالي حزنا على فراقها، مؤكدا أن سعاد نصر لها بصمة في أعماله الفنية ونموذج للفنان الذكي.
وأوضح محمد صبحي أن سعاد نصر لم تترك مسلسل يوميات ونيس حتى بعد رحيلها، مشيرا إلى أن معرفته بسعاد نصر ساعدته في وضعها في المكان الصحيح خاصة أنها شاركت معه في يوميات ونيس ورحلة المليون وغيرها من الأعمال الفنية.
وأشار محمد صبحي إلى أن شخصية ونيس قريبة من شخصيته الحقيقية، وسعاد نصر كان ليس لها بديل في الأعمال الدرامية التي قدمتها، موضحا أن سعاد نصر كان لديها القدرة على التقاط النجاح، وهي من الممثلين الذين يتميز بالتلقائية.
وطالب أنه يجب تكريم الفنانين في حياتهم ولا ننتظر وفاتهم، متابعا «هو سعاد نصر وممدوح عبد العليم مكنش حقهم انهم يسمعوا الكلام الجميل اللي بيتقال في حقهم الان في الاعلام مش لازم تكريمهم بعد وفاتهم».