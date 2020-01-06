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فن

بفستان منقوش بالورود.. تايلور سويفت تحضر حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:26 ص
تايلور سويفت
تايلور سويفت
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شروق ابراهيم
اختارت النجمة العالمية تايلور سويفت الظهور بإطلالة كلاسيكية في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 77 ، تختلف عن باقي اطلالتها في السنوات الماضية، مرتديو فستان منقوش بالورود.

وتنافس تايلور سويفت في جولدن جلوب على جائزة افضل اغنية اصلية وهي Beautiful ghost .

يشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون وسكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.

وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.

ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، ويتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.

بفستان منقوش بالورود.. تايلور سويفت تحضر حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور
بفستان منقوش بالورود.. تايلور سويفت تحضر حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور
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