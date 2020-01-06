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رياضة

اخبار الرياضة.. حقيقة رحيل ازارو.. انسحاب الاهلي من صفقة اليكي.. صدمة للزمالك بسبب الدوري

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:27 ص
صدى البلد
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نور عادل
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

النادي الأهلي يكشف حقيقة رحيل وليد أزارو للدوري السعودي
http://www.elbalad.news/4122449
كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة رحيل وليد ازارو إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

القصة الكاملة لأزمة محمد صلاح مع الاتحاد الأفريقي
http://www.elbalad.news/4122433
أثار المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب حفل الافضل في افريقيا لعام 2019

بعد عودته للتهديف .. تفاصيل إصابة مروان محسن مهاجم الأهلي
http://www.elbalad.news/4122424
كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي، عن تشخيص إصابة مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر التي تعرض لها، اليوم الأحد، في مباراة أف سي مصر، بالدوري.


مفاجأة.. النادي الأهلي ينسحب من صفقة اليكي.. وهذا تعليق فايلر
http://www.elbalad.news/4122409
أصبح النادي الأهلي اقرب للانسحاب من صفقة النيجيري بيلسينج اليكي، مهاجم فريق لوزيرن السويسري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
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