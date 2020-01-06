AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بسيطة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات جنات في عيد ميلادها

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:18 ص
جنات
جنات
Advertisements
هاجر هانئ
يصادف اليوم 6 يناير عيد ميلاد الفنانة المغربية جنات، التى أتمت عامها الـ34، وتعتبر جنات من الفنانات اللاتى يحرصن على اختيار الأزياء وقطع الملابس البسيطة وغير المبالغ فيها.

وتحرص جنات دوما على التنوع بين الإطلالات العصرية فهى لا تسير على وتيرة واحدة فتظهر فى الكثير من الأحيان بالقفطان المغربى الذى يمنحها طلة مميزة وأحيانا أخرى تتنوع ملابسها بين الفسايتن المختلفة والإطلالات الكاجوال التى تتناسب مع قوامها.

كما تعتمد الفنانة المغربية جنات على تسريحات الشعر وصيحات المكياج المختلفة التى تكشف جمال ملامحها، وتحرص على اقتناء قطع الإكسسوارات التى تساعدها فى الحصول على إطلالة جذابة وعصرية.
بسيطة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات جنات في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات جنات في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات جنات في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات جنات في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات جنات في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات جنات في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات جنات في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات جنات في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات جنات في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات جنات في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات جنات في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات جنات في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات جنات في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات جنات في عيد ميلادها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات مها أحمد بعد فقدان وزنها الزائد

جريئة وأنيقة... شاهد 20 صورة لـ هند صبرى أثارت الجدل فى عيد ميلادها

رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها

جذابة وأنيقة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات بسمة في عيد ميلادها

عصرية وأنيقة.. شاهد إطلالات حليمة بولند في عيد ميلادها

عصرية وأنيقة .. 15 صورة تكشف أناقة كندة حنا فى عيد ميلادها

ترشيحاتنا

تحذير مهم من الفلاحين بشأن مبيد القمح.. ومناشدة لوزير الزراعة بالتدخل

غدا.. إجازة رسمية بـ البنوك والبورصة

«كنا محتاجين فلوس وقتلناه».. حبس المتهمين بقتل سائق توك توك بقليوب

أمطار ورياح شديدة..عدم استقرار فى الأحوال الجوية حتى الجمعة.. فيديو

زاد 35 جنيها في أسبوعين .. اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6-1-2020

إبراهيم سعيد: مصطفى محمد أمامه مستقبل كبير.. وأحمد بلال خانه التعبير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات جنات في عيد ميلادها

عمال الصرف يعثرون على أحجار ونقوش أثرية بقرية دنديط فى ميت غمر

تسمم عائلة بعد تناوله.. علامات تكشف اليوسفي الطازج من الفاسد