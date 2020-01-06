بسيطة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات جنات في عيد ميلادها

يصادف اليوم 6 يناير عيد ميلاد الفنانة المغربية جنات، التى أتمت عامها الـ34، وتعتبر جنات من الفنانات اللاتى يحرصن على اختيار الأزياء وقطع الملابس البسيطة وغير المبالغ فيها.



وتحرص جنات دوما على التنوع بين الإطلالات العصرية فهى لا تسير على وتيرة واحدة فتظهر فى الكثير من الأحيان بالقفطان المغربى الذى يمنحها طلة مميزة وأحيانا أخرى تتنوع ملابسها بين الفسايتن المختلفة والإطلالات الكاجوال التى تتناسب مع قوامها.



كما تعتمد الفنانة المغربية جنات على تسريحات الشعر وصيحات المكياج المختلفة التى تكشف جمال ملامحها، وتحرص على اقتناء قطع الإكسسوارات التى تساعدها فى الحصول على إطلالة جذابة وعصرية.

