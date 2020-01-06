تحت الصفر.. طقس جليدى يضرب السعودية

يُتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية، تغييرات حادة فى الطقس على عدة مناطق فى المملكة تصل إلى دون المستوى مع الساعات الأولى لصباح اليوم وحتى نهاية الأسبوع.



و ذكر "موقع طقس العرب"، أنه يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ليل الإثنين، في مدينة حائل إلى ما دون الصفر المئوي، بحيث تسود أجواء قارسة البرودة بشكل عام، ويُتوقع أن تُسجل حائل درجات حرارة متدنية بشكل لافت مع الساعات الأولى ليوم الإثنين، بحيث تكون بحدود واحدة تحت الصفر، مع توقعات بتشكل الصقيع وحدوث التجمد، وتستمر درجات الحرارة المنخفضة ليلًا بالتأثير على المنطقة حتى نهاية الأسبوع.



أما العاصمة الرياض فستتأثر بشكل واضح بالكتلة الهوائية الباردة، إذ يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الرياض اليوم الإثنين لتسجل 7 درجات مئوية فقط، في حين لن تتجاوز الـ 14 درجة مئوية نهار الإثنين، ما يعني ان الأجواء ستكون باردة بشكل غير مُعتاد، ما يستلزم ارتداء ملابس دافئة وشتوية بما يتناسب مع هذه الأجواء.



ويُحذر كادر التنبؤآت في طقس العرب من هذه التقلبات الكبيرة على درجات الحرارة، والتي من شأنها أن ترفع نسب الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا خاصة لدى الأطفال وكبار السن، كما يحذر من تشكل الصقيع وحدوث الانجمام في مناطق واسعة.