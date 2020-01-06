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محافظات

لتقصيره في العمل.. محافظ المنيا يقيل مدير مشروع المطبعة خلال زيارة مفاجئة

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إقالة مدير مشروع المطبعة التابع للمحافظة بحي غرب المدينة، وذلك للإهمال والتقصير في أداء واجبه الوظيفي وتردى الأوضاع العامة داخل المطبعة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية مفاجئة للمحافظ لعدد من المشروعات الإنتاجية ، لمتابعة سير العمل والتأكد من إجراءات السلامة المهنية وأنظمة الأمان بالمطبعة.


وتضمنت اسباب الاقالة تردى الحالة العامة لماكينات الطباعة والتصوير وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إجراء أعمال الصيانة الدورية لها مما تسبب في تعطيل العمل ، علاوة على تردى أوضاع النظافة العامة ورصد حالة من الفوضى وعدم الانضباط داخل أقسام المشروع نتيجة لغياب الرقابة والتوجيه.

كما وجه المحافظ باختيار مديرًا للمشروع ، ذو كفاءة ومن ذوى الخبرات للقيام بالمهام المكلف بها على أكمل وجه بمايضمن تحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الأداء داخل المشروع.

وأضاف المحافظ خلال جولته انه "لا مكان لمسئول متخاذل أو متكاسل في أداء عمله وأصحاب الأيدي المرتعشة لا وجود لهم " موجهًا رؤساء المراكز بالمرور الدوري والمفاجئ على كافة القطاعات الخدمية للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية .

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