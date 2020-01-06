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محافظات

محافظ الإسكندرية يشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد..صور

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:50 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
زار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم بالكنيسة الإنجيلية بالعطارين، للمشاركة في احتفال الطائفة بعيد الميلاد المجيد، بحضور القس جورج شاكر، نائب الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس راضي عطاالله، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعطارين.

وأعرب "الشريف"،عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بالعيد، قائلا:"لم نأتي لتهنئة فقط بل جئنا لنشارك، فالعيد عيدنا جميعا مسلمين ومسيحيين" مؤكدا أن مصر لا تقبل القسمة  فالشعب المصري كله واحد، مشيرا إلى أن أعداء مصر عبر العصور حاولوا أن يفرقونا باحداث فتنة طائفية لكنهم لم ولن يستطيعوا".

وأشار "الشريف"، إلى أن جميع قيادات التنفيذية بالمحافظة جاءوا للمشاركة في العيد للتأكيد أننا جميعا واحد ويشرفنا دائما التواجد مع إخوتنا. وفي ختام كلمته قدم المحافظ التهنئة و الهدايا وعلم مصر للأطفال مؤكدا لهم اننا جميعا كبار وصغار، مسلمين وأقباط، نعمل من أجل وطن واحد.

شارك في تقديم التهنئة قائد المنطقة الشمالية العسكرية، ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا، ومدير أمن الإسكندرية، والشيخ إبراهيم الجمل امين عام بيت العائلة بالإسكندرية، وأعضاء مجلس النواب.
محافظ الإسكندرية يشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد..صور
محافظ الإسكندرية يشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد..صور
محافظ الإسكندرية يشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد..صور
محافظ الإسكندرية يشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد..صور
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