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أخبار العالم

نتيجته دمار كاسح .. أخطر سيناريو للحرب بين إيران وأمريكا

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:24 م
صدى البلد
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محمد علي
أبدى عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أوليج موروزوف تخوفه من إقدام إيران على خطوة خطيرة قد تفتح الباب بكل تأكيد لحرب عالمية ثالثة خلال محاولتها مواجهة الولايات المتحدة، وذلك بالشروع في إنتاج أسلحة نووية خاصة بها، ربما تقدم على استخدامها إذا ما أنتجتها بسرعة كبيرة.

وقال السيناتور أوليج موروزوف، بحسب ماذكرت شبكة آر تي الروسية: "هذا رد الفعل المتوقع من جانب إيران، ومن المستبعد توقع أي اتصالات بشأن البرنامج النووي بين إيران والولايات المتحدة في المستقبل القريب، وإذا تم تحقيق أي اتفاقات في هذا المجال، ستكون بدون الولايات المتحدة".

وأضاف أوليج موروزوف: "بدون الولايات المتحدة سيكون من الصعب الحديث عن رفع آلية العقوبات المفروضة عن إيران، وهذا يعني أن إيران ستتحرك في اتجاه صنع أسلحة نووية خاصة بها".

كانت طهران أعلنت في وقت سابق تخليها عن الالتزام بالقيود الرئيسية الأخيرة في صفقة البرنامج النووي الإيراني، والمتعلقة بعدد أجهزة الطرد المركزي للتخصيب.
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