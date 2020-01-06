شورت لاميه.. مي سليم تتعرض للإحراج بعد هذه الإطلالة

نشرت الفنانة مى سليم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة لها بإطلالة جريئة.وظهرت مي سليم بإطلالة جريئة، حيث ارتدت شورت لامع وتيشيرت ابيض مربوط من منطقة البطن وهو ما كشف عن بطنها، وهو ما علق عليه بعض المتابعين لها ببعض التعليقات المحرجة:" ده شورت لاميه .. مش بردانة".أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى منسدلًا على كتافها، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالالوان الترابية .