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أخبار العالم

تفاصيل جديدة بشأن قصف الكلية العسكرية في طرابلس

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:37 م
الكلية العسكرية في
الكلية العسكرية في طرابلس
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رحيم يسري
قال عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي إن ميليشيا "غنيوة" هي المسؤولة عن القصف الذي تعرضت له الكلية العسكرية بالهضبة.

وأوضح السعيدي، أنه تلقى اتصالات من بعض أفراد المؤسسة العسكرية في طرابلس أكدوا له فيها أن ميليشيا غنيوة أتت صباح السبت إلى الكلية العسكرية بهدف اصطحاب الطلبة معها إلى ساحة القتال، وفقا لقناة "ليبيا".

وتابع قائلا "إلا أن الطلبة رفضوا رفضا قاطعا الالتحاق بتلك الميليشيا، وهو ما أدى إلى قصفهم من قبل غنيوة".

وفي وقت سابق نفى المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، بشكل قاطع مسؤولية القيادة العامة عن القصف الذي طال الكلية العسكرية بطرابلس، مشيرًا إلى أن كل التفاصيل تؤكد أن هناك "عملًا إرهابيًا" ضد هؤلاء الطلبة.

وأكد المسماري أنه سيتم التحقيق في هذه الحادثة، وعلى الأمم المتحدة إرسال لجان للتحقيق.

واوضح أن عملية قصف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية، قد تكون ناجمة عن قذيفة هاون وليس قصفًا جويًا، وأسفر الهجوم عن مقتل 30 شخصا على الأقل وإصاتة 33 آخرين.
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