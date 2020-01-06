أحمد المسماري يكشف تفاصيل السيطرة على مدينة سرت.. شاهد

أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن السيطرة على سرت تمت وفق خطة محكمة، منوها إلى أنهم يطاردون المجموعات الإرهابية التى فرت من سرت.



وتابع المسمارى خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم، وبث عبر قناة "إكسترا نيوز"،:"نهدف إلى تأمين حياة المواطنين فى مدينة سرت، لافتا إلى أن مهمة الجيش الليبية فرضت سيطرتها على الأراضى الليبية وتطهيريها من الميليشيات".



وتابع:"نعلن اليوم تطهير سرت من الجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن أهالي سرت استقبلوا الجيش الليبي بفرحة عارمة وتمت السيطرة بشكل كامل على المدينة والتحم أهالي المدينة بالجيش".



وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي مقتل 19 من الميليشيات الإرهابية في غارة جوية بمحيط مدينة سرت.



ونقلت قناة "ليبيا" عن الجيش الليبي قوله إنه من بين الـ19 الذين تم القضاء عليهم، 11 إرهابيا يحملون الجنسية السورية.



كان المتحدث باسم الجيش الليبي أكد في وقت سابق أن النظام التركي نقل إرهابيي داعش وجبهة النصرة إلى ليبيا، موضحا أن أي جهة ستقدم الدعم لتركيا داخل ليبيا سيتم تدميرها.

