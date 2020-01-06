جمال بلماضي يصل الغردقة لحضور حفل الأفضل في أفريقيا 2019

وصل الجزائري جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، إلى مقر حفل الأفضل في أفريقيا التي ستقام في الغردقة في أحد فنادق سهل حشيش يوم الغد الثلاثاء.





وينافس جمال بلماضي على لقب أفضل مدرب في أفريقيا عام 2019، أمام الغاني اليوسيسيه، المدير الفني لفريق السنغال، والتونسي معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي.





وقاد جمال بلماضي منتخب الجزائر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية عام 2019 والتي أقيمت في مصر.





وأعلنت شركة بيك الباتروس برئاسة كامل أبوعلي، إتمام التعاقد مع كل من، مجموعة إعلام المصريين، ومجموعة أبوظبي للإعلام، لإذاعة حفل الأفضل في إفريقيا، بمصر والمنطقة العربية، والذي يقام بسهل حشيش بالغردقة، على قناتي أون سبورت وابوظبي الرياضية.





ويقام حفل أفضل لاعب في قارة إفريقيا مساء الثلاثاء في فندق الباتروس سيتادل بسهل حشيش بمدينة الغردقة.





ويحضر الحفل أهم نجوم الكرة في العالم وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد ضخم من النجوم والأساطير.





وحصلت شركة بيك الباتروس على حقوق استضافة الحفل، فيما تتولى شركة "استادات القابضة" عملية التنظيم والإنتاج التليفزيوني للحفل لجميع دول العالم، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.



