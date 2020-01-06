AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جمال بلماضي يصل الغردقة لحضور حفل الأفضل في أفريقيا 2019

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:46 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
وصل الجزائري جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، إلى مقر حفل الأفضل في أفريقيا التي ستقام في الغردقة في أحد فنادق سهل حشيش يوم الغد الثلاثاء.

وينافس جمال بلماضي على لقب أفضل مدرب في أفريقيا عام 2019، أمام الغاني اليوسيسيه، المدير الفني لفريق السنغال، والتونسي معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي.

وقاد جمال بلماضي منتخب الجزائر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية عام 2019 والتي أقيمت في مصر.

وأعلنت شركة بيك الباتروس برئاسة كامل أبوعلي، إتمام التعاقد مع كل من، مجموعة إعلام المصريين، ومجموعة أبوظبي للإعلام، لإذاعة حفل الأفضل في إفريقيا، بمصر والمنطقة العربية، والذي يقام بسهل حشيش بالغردقة، على قناتي أون سبورت وابوظبي الرياضية.

ويقام حفل أفضل لاعب في قارة إفريقيا مساء الثلاثاء في فندق الباتروس سيتادل بسهل حشيش بمدينة الغردقة.

ويحضر الحفل أهم نجوم الكرة في العالم وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد ضخم من النجوم والأساطير.

وحصلت شركة بيك الباتروس على حقوق استضافة الحفل، فيما تتولى شركة "استادات القابضة" عملية التنظيم والإنتاج التليفزيوني للحفل لجميع دول العالم، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

ويتنافس الثلاثي محمد صلاح و ساديو ماني ورياض محرز على الفوز بلقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام ٢٠١٩.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جروس ينافس بلماضي على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا

جروس ينافس بلماضي وسيسيه بالقائمة النهائية لأفضل مدرب في إفريقيا

فى أجمل بقاع مصر.. استادات تحصل على تنظيم جائزة الأفضل في إفريقيا

الغردقة تستعد لاستقبال أهم حدث رياضي في أفريقيا | صور

عاجل.. طائرة خاصة لـ محمد صلاح ومانى ومحرز لحضور حفل الأفضل فى أفريقيا

أنباء عن اعتذار محمد صلاح حضور حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا

ترشيحاتنا

عقوبات صارمة من لجنة الانضباط ضد الإسماعيلي | القرارات كاملة

اتدفى مجانا | أهل الكرم يوزعون شوربة العدس على العمال في الشرقية

الطريق إلى طرابلس.. الجيش الوطني الليبي يعلن سيطرته على مدينة سرت بالكامل

حقيقة الصورة المتداولة للشاب السوري المقتول في فيلا نانسي عجرم

ملابس جريئة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل مع والدتها.. شاهد

تعرف على القنوات الناقلة لحفل الأفضل في أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتدفى مجانا | أهل الكرم يوزعون شوربة العدس على العمال في الشرقية

هنتعشى إيه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة أمريكية وبطاطس شيبس

بعد إعلان صفاء سلطان استئصال الرحم .. 6 أعراض تصيبك وهذه الأطعمة تحميك