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رياضة

اتحاد كرة السلة يعلن إيقاف مدرب الزمالك وإحالته للتحقيق

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:00 م
إيقاف مدرب الزمالك
إيقاف مدرب الزمالك وتحويله للتحقيق
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محمد رشاد
أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، إيقاف عصام عبد الحميد المدير الفني لفريق الزمالك وإحالته للتحقيق لما بدر منه خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.

وخسر الزمالك أمام الجزيرة 87-97 في الجولة السادسة بدور المجموعات من دوري سوبر المحترفين لكرة السلة، وطرد حكم اللقاء عصام عبد الحميد المدير الفني للزمالك قبل دقيقة من نهاية الشوط الإضافي لسوء السلوك.

ونشبت مشادة بين عبد الحميد وحكام اللقاء قبل نهاية الشوط الإضافي ليتم احتساب خطأ فني ضده ثم مشادة مع فريق الجزيرة وعلى رأسهم عمرو الجندي نجم الفريق ليحتسب الحكم خطأ فنيًا آخر ضد مدرب الزمالك وطرده خارج الملعب.

وكشف الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية تحويل المدير الفني للتحقيق لما بدر منه خلال مواجهة الجزيرة بجانب إيقافه.

ولم يعلن الاتحاد المصري عن مدة غياب المدير الفني، خاصة أن الزمالك يواجه سبورتنج مساء الخميس المقبل في ختام الدور الأول من دوري سوبر المحترفين.

وكان الاتحاد المصري أصدر قرارا بإيقاف عصام عبد الحميد المدير الفني للزمالك 4 مباريات بجانب تغريمه على هامش عقوبات تم توقيعها على فريقي الأهلي والزمالك في نهاية نوفمبر الماضي.

ويقع الزمالك في المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 9 نقاط وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد السكندري متصدر الترتيب.
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