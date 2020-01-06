الهلال السعودي ينهي استعداداته للأهلى

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تدريباته اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.



ويحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 24 نقطة، من 11 مباراة، فيما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 12 مباراة.



وتركز المران على الجوانب الفنية والتكتيكية، وأجرى الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق مناورة بين اللاعبين على منتصف الملعب.



وواصل الرباعي "كارلوس إدواردو، وجانج هيون، وعمر خربين، وحسن كادش"، أداء برامجهم العلاجية والتأهيلية.



ودخل اللاعبون فور انتهاء المران إلى معسكر الفريق المغلق، تأهبًا لخوض مباراة الغد أمام الأهلي.