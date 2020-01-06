فرنسا تطالب إيران بضبط النفس وعدم التصعيد ردا على مقتل سليماني

طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، طهران بضرورة ضبط النفس والعدول عن فكرة التصعيد ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية ببغداد أعقبتها تهديدات متبادلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولين الإيرانيين.



ونقلت قناة "فرانس 24" اليوم /الاثنين/ عن لودريان قوله - "من الضروري أن تعدل إيران عن الرد والتصعيد"، مؤكدا أنه لا تزال هناك مساحة للدبلوماسية.



وأضاف لودريان - إنه تبيّن في كل المحادثات التي أجريتها أن أحدا لا يريد الحرب، محمّلا مسؤولية التصعيد الخطير"بين طهران وواشنطن إلى خيارات سيئة من كل الأطراف".



وتابع لودريان، أن أي ضربات انتقامية ضد الولايات المتحدة ستهدد قدرة التحالف على التصدي لتهديدات تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا، مؤكدا أن التصدي للتنظيم يجب أن يبقى الأولوية في المنطقة.