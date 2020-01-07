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محافظات

رئيس جامعة طنطا يشارك في احتفالات عيد الميلاد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:16 ص
صدى البلد
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احمد علي
شارك الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، مساء الإثنين، الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، في كنيسة مارجرجس والشهداء بمدينة طنطا، والتى ترأسها الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها.

وأكد رئيس الجامعة حرصه على مشاركة الأخوة المسيحيين كافة احتفالاتهم وأعيادهم، مشيرا إلى عمق الترابط الذى يتمتع به المصريين.

وأشار إلى علاقة التآخي بين عنصري الأمة أصبحت بحق نموذجًا يحتذى به لكافة الشعوب، لافتا إلى أن هذا الاحتفال جسَّد عمق ومتانة الوحدة الوطنية على أرض مصر التى ستظل بلد الأمن والأمان.

حضر الاحتفال، كل من، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، واللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
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