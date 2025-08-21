وزير النقل : نعمل على تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والسعودية

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن زيارة الرئيس السيسي للسعودية تحمل دلالات هامة وتعاون مشترك كبير.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر والسعودية دولة واحدة تحملهم علاقات تاريخية مشتركة، مؤكدا أن لمصر والسعودية علاقات تاريحية على كافة المستويات

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هناك تعاون واسع من الجانب السعودي بخصوص بعض الصناعات الهامة، مؤكدا أن صناعة البتروكيماويات من أهم الصناعات المشتركة .

وأشار إلى أنه نعمل على تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والسعودية