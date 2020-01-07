الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل

أصدرت الإدارة الأمريكية، تحذيرا إلى رعاياها، بعدم السفر إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.



ولم تقدم السفارة الأمريكية في إسرائيل، سببًا محددًا للتحذير من السفر، وربطه فقط بالتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.



وقالت السفارة في تحذيرها: "بدافع من الحذر الشديد، تشجع السفارة بشدة المواطنين الأمريكيين على التزام اليقظة واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني، حيث تقع الحوادث الأمنية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ، دون سابق إنذار".



وتابع بيان السفارة: ""في حالة إطلاق قذائف الهاون أو الصواريخ، يمكن تنشيط صفارة الإنذار الحمراء. تعامل مع كل هذه التنبيهات على أنها حقيقية، اتبع الإرشادات الواردة من السلطات المحلية وابحث عن ملجأ على الفور. تعرف على موقع أقرب ملجأ أو مكان محمي".



يأتي ذلك مع اشتعال الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الشرق الأوسط، عقب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني في غارة أمريكية ببغداد.