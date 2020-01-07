AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أصدرت الإدارة الأمريكية، تحذيرا إلى رعاياها، بعدم السفر إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

ولم تقدم السفارة الأمريكية في إسرائيل، سببًا محددًا للتحذير من السفر، وربطه فقط بالتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وقالت السفارة في تحذيرها: "بدافع من الحذر الشديد، تشجع السفارة بشدة المواطنين الأمريكيين على التزام اليقظة واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني، حيث تقع الحوادث الأمنية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ، دون سابق إنذار".

وتابع بيان السفارة: ""في حالة إطلاق قذائف الهاون أو الصواريخ، يمكن تنشيط صفارة الإنذار الحمراء. تعامل مع كل هذه التنبيهات على أنها حقيقية، اتبع الإرشادات الواردة من السلطات المحلية وابحث عن ملجأ على الفور. تعرف على موقع أقرب ملجأ أو مكان محمي".

يأتي ذلك مع اشتعال الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الشرق الأوسط، عقب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني في غارة أمريكية ببغداد.
Advertisements

ترشيحاتنا

اللي هيشتري كسبان واللي هيبيع خسران | شعبة الذهب عن ارتفاع الأسعار ..فيديو

محمود جنش يؤدى مناسك العمرة برفقة زوجته وأولاده | شاهد

الجيش الليبي يسيطر على مدرعات تركية في سرت.. فيديو

حقيقة الصورة المتداولة للشاب السوري المقتول في فيلا نانسي عجرم

التحرش بـ فتاة المنصورة.. والد متهم: لا أعرف سبب احتجاز ابني حتى الآن

أحمد موسى يرد على أصحاب مقولة «أكلونا بدل السلاح والرافال»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود أنيق .. إلهام شاهين تتألق فى حفل زفاف غادة رجب

شاهد | غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة

اتدفى مجانا | أهل الكرم يوزعون شوربة العدس على العمال في الشرقية