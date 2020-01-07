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فن

اخبار الفن| رد والدة قتيل زوج نانسي عجرم.. مروة ناجي تعلن وفاة عمها.. زفاف غادة رجب

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:34 ص
اخبار الفن
اخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

كلمات موجعة | أول تعليق من والدة قتيل فيلا نانسي عجرم
نشرت شبكة «شام» السورية، مقطعا صوتيا لوالدة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي وقع قتيلًا في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متأثرًا برصاص زوجها فادي الهاشم، في ظل إلصاق تهمة السرقة بالشاب.

ظل 5 ساعات بالداخل | أحدث مفاجآت قتيل فيلا نانسي عجرم
كشف موقع «الجسر» السوري، عن مفاجأة أخرى في قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، برصاص فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وذلك بعدما تواصل محررو الموقع السوري مع أهالي قرية هذا الشاب وحصلوا على معلومات منهم.

الفنانة مروة ناجي تعلن وفاة عمها
كتبت الفنانة مروة ناجي، منشورًا عبر حسابها على فيسبوك، أعلنت من خلاله عن وفاة عمها، اليوم الثلاثاء 7 يناير، ولم تكشف عن موعدي الجنازة والعزاء.

روح قلبي ربنا يخليكي ليا.. مصطفى خاطر يهنئ زوجته بعيد ميلادها
هنأ نجم "مسرح مصر" الفنان مصطفى خاطر، زوجته، روان هلال، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمناسبة عيد ميلادها.

شاهد | غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة
نشرت المذيعة بوسي شلبي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور إنستجرام، ظهرت فيها بصحبة الفنانة غادة رجب، في حفل زفاف الأخيرة والذي فاجأت به الجمهور.
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