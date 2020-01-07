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رياضة

أخبار الرياضة| إلغاء ترتيبات استقبال محمد صلاح .. الغندور يكشف أسباب تقديم شكوى رسمية ضد مرتضى منصور

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:31 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

إلغاء ترتيبات استقبال محمد صلاح بـ حفل الأفضل في إفريقيا

أكد مصدر باللجنة المنظمة لحفل الأفضل فى إفريقيا، أن كل ترتيبات استقبال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أُلغيت؛ وذلك بعد أن تم إلغاء رحلة الطائرة التى كان مقررا إقلاعها من مطار لندن "هيثرو"، لتقل الثنائي صلاح ورياض محرز، بعد طائرة ماني التي وصلت بالفعل، ومع اعتذار "محرز" رسميا، وعدم سفر "صلاح" أصبحت الأمور أكثر وضوحا بعدم حضور صلاح للحفل.
https://www.elbalad.news/4123720

العائلة أولا | شاهد أحدث ظهور لـ حمدي النقاز وزوجته وابنته

نشر التونسي حمدي النقاز، لاعب نادي الزمالك السابق، صورا جديدة له مع زوجته "ميرفي النقاز" عبر حسابه على "انستجرام".
https://www.elbalad.news/4123569

اتحاد السنغال يحذر من عدم فوز ساديو ماني بجائزة الأفضل إفريقيا
قال نائب رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبدولاي سو، إن إفريقيا ستصبح أضحوكة العالم؛حال عدم فوز لاعب فريق ليفربول ساديو ماني بجائزة الأفضل في القارة السمراء لعام 2019.
https://www.elbalad.news/4123599

جمال الغندور يكشف أسباب تقديم شكوى رسمية ضد مرتضى منصور.. فيديو
أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه تقدم بشكوى ضد رئيس نادي الزمالك على ضوء تجاوزاته الأخيرة.
https://www.elbalad.news/4123665

ضياء السيد يوجه صدمة قوية لعشاق الأهلي بخصوص أحمد حجازى..فيديو
اكد ضياء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، أن الأهلي لا يحتاج لمهاجم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، موضحا أن الفريق الأحمر يحتاج لمدافع سوبر بمعنى الكلمة.
https://www.elbalad.news/4123635

عدلي القيعي: اعتبروني زملكاوي.. ما سبب طرد طارق حامد أمام أسوان؟.. فيديو
تمنى عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، حضور محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، حفل جوائز الأفضل في إفريقيا.
https://www.elbalad.news/4123664

عدلي القيعي: الأهلي لن يبخل على صفقاته.. والجبلاية لم تتعنت في قيد كهربا
علق عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي على قيد محمود عبد المنعم كهربا وافد الأحمر الجديد بقائمة الفريق، وخوضه لقاء نادي مصر مع الفريق بالأمس.
https://www.elbalad.news/4123649

فلافيو: جمعة وتريكة كانا الأقرب لي.. وهذا أصعب فريق واجهته مع الأهلي.. فيديو
قال أمادو فلافيو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى الأسبق إن فريق الإسماعيلى كان المنافس الأصعب بالنسبة له مع القلعة الحمراء، خلال فترة تواجده فى الدوري المصري.
https://www.elbalad.news/4123696
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