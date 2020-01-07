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أخبار العالم

تركيا توجه رسالة إلى مصر

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:36 ص
مستشار الرئاسة التركية
مستشار الرئاسة التركية ياسين أقطاي
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شيماء مصطفى
وجه مستشار الرئاسة التركية، ياسين أقطاي، رسالة إلى مصر، بعد إعلان أنقرة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق.

ونشر "أقطاي"، عددًا من التغريدات باللغة العربية، على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها: "من قال إن تركيا تريد الحرب ضد مصر أو ضد أي دولة.. تركيا تدافع عن الحكومة الشرعية في ليبيا بينما غيرها يدعم المتمردين والانقلابين.. لا تصدقوا إعلامكم فهو يكذب عليكم".

وأضاف: "تركيا لن تخوض حربا ضد أي شعب مسلم فكيف يقولون إننا سنحارب شعب مصر".

وأشار: "تواجدنا في ليبيا تلبية لطلب الحكومة الشرعية وليس لمواجهة أي جيوش أخرى عربية أو أجنبية"، زاعمًا أن أنقرة تسعى لوقف الحرب عكس الآخرين الذين يشعلونها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا، وذلك عقب موافقة البرلمان على إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس.

وأعلنت مصادر سورية، عن وصول قرابة 1000 مقاتل إلى ليبيا، في حين يستعد 1700 آخرون للالتحاق بساحات القتال في طرابلس بدعم من أنقرة.
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